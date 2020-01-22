“توليد الكهرباء” توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية البيئة الأردنية



عمان-تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيماناً منها بضرورة دعم المشاريع البيئية، وقّعت شركة توليد الكهرباء المركزية مؤخراً مذكرة تفاهم مع جمعية البيئة الأردنية للمشاركة في برنامج التدوير البيئي الخاص بالجمعية. وقد وقع الاتفاقية عن الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور مؤيد السمّان، وعن الجمعية المدير التنفيذي معن نصايرة، وذلك في مقر الشركة.

وبموجب هذه المذكرة، تقوم جمعية البيئة الأردنية بجمع وفرز النفايات الورقية والكرتونية والبلاستيكية والمعدنية من شركة توليد الكهرباء المركزية لإعادة استخدامها وتدويرها، وذلك بالتنسيق مع أمانة عمّان الكبرى. وإلى جانب ذلك، فإن الشركة تُعدّ طيلة فترة استمرار الاتفاقية شريكا استراتيجيا للجمعية في مجال البيئة، وسيتم دعوتها للمشاركة في أنشطة الجمعية البيئية السنوية. وتعقيباً على هذه الخطوة، قال الدكتور مؤيد السمّان: “سعداء بهذه الشراكة المتميزة، خاصة وأن جمعية البيئة الأردنية تقوم بدور رائد في إعداد المشاريع البيئية الوطنية، ومن ضمنها برنامج التدوير البيئي. ونأمل من خلال هذه الخطوة أن نسهم في الحفاظ على البيئة وحمايتها، وتشجيع مختلف الشركات الوطنية على دعم مثل هذه البرامج لنخطو معاً نحو أردن أخضر وصديق للبيئة”.