توماس باخ: المتأهلون لأولمبياد طوكيو ما زالوا متأهلين

مدريد – نشر توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تغريدة توضيحية تشير إلى أن الرياضيين الذين تأهلوا لدورة ألعاب طوكيو “لا زالوا متأهلين”.

"It is clear that those athletes who have qualified for the Olympic Games Tokyo 2020 remain qualified. This is a consequence of the fact that these Olympic Games Tokyo 2020, in agreement with Japan, will remain the Games of the XXXII Olympiad.” – Thomas Bach, IOC President pic.twitter.com/bzxOFdPUY4 — Olympics (@Olympics) March 28, 2020

وقال باخ “بالتأكيد لا يزال الرياضيون الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو 2020 متأهلين. وهذا نتيجة لحقيقة أن أولمبياد طوكيو 2020، حسب اليابان ، ستظل الدورة الأوليمبية الثانية والثلاثين”.

وفي ظل الأزمة العالمية الحالية الناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد في العالم، تقرر تأجيل أوليمبياد طوكيو التي كانت مقررة الصيف المقبل، لعام 2021 مع الاحتفاظ بالاسم الرسمي للدورة (طوكيو 2020).– (إفي)