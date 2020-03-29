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توماس باخ: المتأهلون لأولمبياد طوكيو ما زالوا متأهلين

منذ 16 دقيقة

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مدريد – نشر توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تغريدة توضيحية تشير إلى أن الرياضيين الذين تأهلوا لدورة ألعاب طوكيو “لا زالوا متأهلين”.

وقال باخ “بالتأكيد لا يزال الرياضيون الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو 2020 متأهلين. وهذا نتيجة لحقيقة أن أولمبياد طوكيو 2020، حسب اليابان ، ستظل الدورة الأوليمبية الثانية والثلاثين”.

وفي ظل الأزمة العالمية الحالية الناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد في العالم، تقرر تأجيل أوليمبياد طوكيو التي كانت مقررة الصيف المقبل، لعام 2021 مع الاحتفاظ بالاسم الرسمي للدورة (طوكيو 2020).– (إفي)

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