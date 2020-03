توماس باخ: المتأهلون لأولمبياد طوكيو ما زالوا متأهلين

مدريد – نشر توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تغريدة توضيحية تشير إلى أن الرياضيين الذين تأهلوا لدورة ألعاب طوكيو “لا زالوا متأهلين”.

"It is clear that those athletes who have qualified for the Olympic Games Tokyo 2020 remain qualified. This is a consequence of the fact that these Olympic Games Tokyo 2020, in agreement with Japan, will remain the Games of the XXXII Olympiad.” – Thomas Bach, IOC President pic.twitter.com/bzxOFdPUY4

