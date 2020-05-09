توماس بارتي: لسنا معتادين على التدريب “عن بعد”

مدريد – قال الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد إن أول مران للفريق في المدينة الرياضية للنادي عقب التوقف ازاء تفشي فيروس كورونا المستجد، السبت كان مختلفا لأننا لسنا معتادين على المران عن بعد.

وقال اللاعب في تصريحات بثها النادي: “كان المران مختلفا، عانينا في البداية لاننا لم نكن نعتاد على المران عن بعد، لكن بدأنا في التعود على هذا الأمر”.

وأوضح أن قضاء نحو شهرين من الحجر الصحي في منزله كان بمثابة تجربة “صعبة” بالنسبة له، مضيفا: “إننا معتادون على أخذ اجازة والتدريب واللعب مع الأصدقاء، لكن بهذه الحالة كنت بمفردي في المنزل. كان الأمر صعبا، لكن مع الوضع اعتدنا على الأمر ونواصل التدريب بالمنزل بقدر الأمكان وتمكنا في النهاية من تجاوز ذلك”.

وقال إن الأمر الأكثر غرابة في هذا المران الأول كان عدم التواصل بالكرة بشكل جماعي ، مشيرا “المشكلة تكمن في أنه لم نكن نلعب بشكل جماعي، لكن الآن يتوجب علينا محاولة العودة إلى الأمور الطبيعية”. (إفي)