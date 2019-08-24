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توخيل: نيمار لن يلعب قبل أن يتضح مستقبله

منذ 3 ساعات

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باريس – قال الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن اللاعب البرازيلي نيمار لن يشارك في مباراة الفريق أمام تولوز يوم غد الأحد، ولن يرتدي قميص “الباريسي” حتى يتضح مستقبله وسط التكهنات باحتمالية عودته لبرشلونة أو الانتقال لريال مدريد.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عشية مواجهة تولوز في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي إن: “حالة نيمار البدنية في تحسن بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مطلع حزيران الماضي، لكن طالما وضعه غير واضح، فلا يمكنه اللعب، إذا اتضح وضعه سيلعب غدا، وإذا لم يتضح لن يلعب”.

وأشار توخيل إلى ان نيمار تدرب “بروح جيدة” مع باقي زملائه على مدار الأسبوع لكنه في الوقت ذاته قد يرحل عن النادي إذا تم التوصل لاتفاق قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأقر توخيل بأن وضع نيمار غير الواضح “لا يساعد” الفريق، ولكنه يحاول ألا يؤثر عليه كثيرا نظرا لأن هذا يحدث دائما مع كبار اللاعبين على حد قوله.

وإزاء احتمالية عدم تلقي باريس سان جيرمان لعرض يسمح له باستعادة مبلغ الـ222 مليون يورو الذي دفعه لضم اللاعب البرازيلي من برشلونة قبل عامين، فإن النادي ونيمار يستعدان لسيناريو استمراره مع الفريق.

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