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توخيل يؤكد معاناة كافاني ومبابي من إصابة عضلية

منذ 3 ساعات

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باريس – يُعاني الأوروغوياني إدينسون كافاني والفرنسي كيليان مبابي من إصابة عضلية، سيخضعان على اثرها إلى فحوصات طبية كما كشف الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يكشف توخيل مدى خطورة الاصابتين، مكتفيا بالقول: “لا أستطيع اعطاء أي معلومات، يتعين علينا انتظار نتائج الفحص الطبي ومن ثم نتحدث، الأمر يتعلق باصابة عضلية بالنسبة الى كافاني وكيليان”.

وخرج كافاني من أرضية ملعب “بارك دي برانس” ضد تولوز (4-0) في الدقيقة 16 وحل بدلا منه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في حين اصيب مبابي بتمزق في العضلية الخلفية لساقه اليسرى قبل ان يطلب استبداله في الدقيقة 63، وهي المباراة التي نجح فيها فريق العاصمة الفرنسية في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في المرحلة الثاني امام رين 1-2. (أ ف ب)

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