توم كروز السياحة!

د. نضال محمود المجالي

انطلقت المهمة المستحيلة في إنعاش قطاع أجمع من يديرونه على أنه أول المصابين وآخر المستشفين وهو قطاع “السياحة”، الذي يقوم على عامل أساس هو “سهولة الحركة” مهما تنوّعت وسائلها ومهما اختلف ركابها!

مهمة انطلقت نهاية الأسبوع الماضي في العقبة برعاية رسمية من هرم إدارة ضبط نغمة مشغلي القطاع فازدحمت فنادق العقبة، وشوارعها، في مهمة لا تزيد على (48) ساعة من التشويق والإثارة وتسجيل الإعجابات، وكأن المتابع قد دفع ثمن تذكرة واحدة لمشاهدة أفلام عدة في صالة عرض.

كلنا يعلم أن موسم السياحة الداخلية هو تلك المهمة المستحيلة للإنقاذ، فهو ذلك الموسم الذي يحكم عمله عطلة نهاية الأسبوع (48) ساعة وطول العطلة الصيفية، وما بعد ذلك من وجهات ونفقات ومسارات هي “مجرد تفاصيل”!

رهاننا للإنقاذ في احتساب بسيط موجه حسب الخطط لنحو 160 ألف زائر في عشرين يوما، موزعة على نهايات عشرة أسابيع، تتوقف بعودة الطلبة لمقاعد الدراسة مطلع أيلول المقبل! وفي المقابل يتوقع تحقيق عائد وتشغيل كلي!!!

لن أكون متشائماً وإن حق لي ذلك عند الحديث عن كلف تشغيل واستدامة 366 يوما هي أيام هذا العام، والذي أضيف له يوماً كاملا كونها “سنة كبيسة” ولإزالة هذا التشاؤم أنصح بالآتي:

أولاً: توسيع قاعدة المستهدفين من 160 ألفا إلى 500 ألف بتنفيذ برنامج متاح للأغلب تحت عنوان “اكتشف محيطك”، ففي كل محافظة إرث وفعالية ومرافق، واستهداف 40 ألفا أو يزيد من إجمالي عدد سكان كل محافظة ومحيطها الأقرب من محافظات أخرى ليس بصعب، وهو سهل المنال لاستمرارية التشغيل، وتجاوز حاجز (48) ساعة في نهاية كل أسبوع ليمتد طيلة أيامه لقرب الغاية في الحركة والترفيه وقلة التكاليف.

ثانيا: إعادة توزيع مخصصات دعم قطاع السياحة ليخدم تهيئة البنية التحية للمرافق السياحة، والبرامج الترفيهية، لتكون أكثر توافقا، واستقطابا للمواطنين، ولتكون في مستوى جاهزية أعلى حال التشغيل للسياحة الخارجية.

ثالثا: استثمار شغف الشباب من طبقات المجتمع المعتادة على السفر والمعسكرات الترفيهية الخارجية، ببناء برامج رديفة تحاكي شغفهم ومتطلبات حياتهم، في وقت ينفق فيه بعض تلك الأسر ما يزيد على 20 ألف دولار للشخص الواحد في رحلة ترفيهية لا تتجاوز أسبوعا لا يحقق فيه الشاب غالبا وليس الأغلب منهم سوى ختماً جديداً على صفحات جواز سفره.

رابعا: تعزيز وتفعيل برنامج السائح المقيم بأنشطة وبرامج أوسع، تكون موجهة لمقيمي الأردن من الدبلوماسيين وعائلاتهم، أو العمالة المحلية، بما يلبي متطلبات وإمكانات كل فئة.

خامسا: دعم خطوط الإنتاج المساندة لقطاع السياحة من ماركات عالمية في مختلف الأصناف التي تستهوي الأردنيين وتحركهم للسفر إلى الخارج، فالحديث عن مليار دينار يمثل إنفاق الأردنيين في العام الماضي خارج الأردن لم يكن فقط في تغطية تكاليف إقامتهم والبرامج الترفيهية فنصفه وأكثر موجه للتسوق.

سادسا: التفكير الجدي في استثمار ما ينفقه الطلبة من كلف تعليمية (السياحة التعليمية) في بحثهم عن جامعات وبرامج وتسهيلات تعليمية في جامعات عالمية أو عربية مرموقة خارج الوطن لتكون الأردن خيارهم بتطوير هذا الجانب بالاستفادة من حالة الشعور بالأمان الصحي في الداخل الذي دفع حتى كثيرا من طلبتنا وفي سنواتهم الدراسية الأخيرة من التوجه مباشرة للوطن بدون احتساب أي هدف من أهداف مغادرتهم قبل كورونا.

نعم؛ تجاوز المرحلة أكبر من الخطط المعروضة، والتفكير خارج الصندوق من غير القائمين على إدارته قد تكون بداية الحل، وليكن الأولى هو الاستماع للفئات المستهدفة لتحفيزهم ومشاركتنا رغباتهم لنبني برامجنا منها، فنحن تعلمنا أن نسوّق أنفسنا للخارج، ولم نتوقع أن يكون أحدُنا هو الزائر أو السائح المنقذ للقطاع!