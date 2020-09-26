توم هانكس دفع من جيبه لتصوير مشاهد في “Forrest Gump”

لوس آنجليس – دفع النجم الأمريكي توم هانكس أموالاً من جيبه لتصوير مشاهد في فيلم “Forrest Gump”، بما في ذلك رحلته الشهيرة حول الولايات المتحدة، حيث لم تكن استوديوهات Paramount تثق في ربحية المشروع.

وعلى الرغم من أن مخرج فيلم “Forrest Gump”، روبرت زيميكيس ، كان يتمتع بالفعل بشهرة طيبة في هوليوود عام 1994 بعد إخراج فيلم “”Back to the Future” (1985) و “Who Framed Roger Rabbit” (1988) ، إلا أن المنتجين لم يفعلوا ذلك، حسبما قال هانكس في مقابلة مع برنامج “في العمق مع جراهام بنسنجر” نشرت هذا الأسبوع.

وأشار إلى أنه اتفق على دفع هذه الأمول مقابل زيادة نصيبه من الأرباح، وهو ما أدار عليه 65 مليون يورو، بعد نجاح الفيلم.

وخلال المقابلة ، تذكر هانكس أيضًا أنه قبل أن يصبح مشهورًا في الفيلم الكوميدي ​​”Bosom Buddies” قبل عقد من تصوير Forrest Gump ، كان على وشك الإفلاس وكان يواجه مشكلة في دفع الإيجار. (إفي)