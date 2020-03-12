توم هانكس وزوجته مصابان بفيروس كورونا المستجد

لوس انجليس– أعلن الممثل الأميركي توم هانكس على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء أنه وزوجته ريتا ويلسن الموجودان في أستراليا حاليا مصابان بفيروس كورونا المستجد.

وكتب توم هانكس البالغ من العمر 63 عاما “شعرنا ببعض التعب كما لو أننا نعاني من نزلة برد (…) ولقطع الشك باليقين، خضعنا للفحوص اللازمة واكتشفنا أننا مصابان بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أنهما سيبقيان في الحجر الصحي في المستشفى.

وهو أول نجم في هوليوود يعلن عن إصابته بكوفيد-19.

وأضاف هانكس في منشوره المرفق بصورة لسلة المهملات في المستشفى مع قفاز للاستخدام الواحد “ماذا نفعل الآن؟ لدى السلطات الطبية بروتوكولات يجب اتباعها. سنخضع للاختبارات والفحوص والعزل طالما كان ذلك ضروريا للصحة العامة. لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به”.

ووفقا لوسائل الإعلام الأميركية المتخصصة، كان توم هانكس الذي يعاني من مرض السكري مع زوجته في أستراليا للتحضير لتصوير فيلم يدور حول إلفيس بريسلي. وفي الفيلم، يؤدي الممثل الحائز جائزتي أوسكار دور مدير أعمال إلفيس بريسلي “الكولونيل” الشهير توم باركر.

وتوقف تصوير الفيلم في الوقت الراهن لتقويم الوضع.

وأرسلت استوديوهات “وورنر براذرز” المنتجة للفيلم بيانا لوكالة فرانس برس جاء فيه “علمنا أن أحد المشاركين في الفيلم الذي يصور في أستراليا مصاب بفيروس كورونا” من دون تسمية توم هانكس.

وأضافت “نحن نعمل مع الوكالات الصحية الأسترالية المتخصصة لتحديد أي شخص قد يكون تواصل معه مباشرة”.(أ ف ب)