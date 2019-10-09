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تونس: القضاء يفرج عن مرشح الانتخابات الرئاسية القروي

منذ ساعتين
نبيل القروي أحد أبرز مرشحي الرئاسة التونسية -من المصدر

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تونس- أفرجت محكمة التعقيب في تونس اليوم الأربعاء، عن مرشح الانتخابات الرئاسية نبيل القروي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن عضو هيئة الدفاع عن القروي المحامي كمال بن مسعود، ان رجل الأعمال وصاحب قناة “نسمة” نبيل القروي أحتجز بموجب قرار قضائي في 23 آب، وأودع السجن بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وخاض القروي الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 15 أيلول في السجن، وحصل على المرتبة الثانية بعد المرشح قيس سعيد.
ويخوض المرشحان الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في 13 من شهر تشرين الأول الجاري. -(بترا)

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