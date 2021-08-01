تونس تتجاوز الفلبين وتظفر ببرونزية كأس الملك لكرة السلة

عمان – الغد – أحرز المنتخب التونسي الميدالية البرونزية لبطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، بفوزه على المنتخب الفلبيني بنتيجة 80-68 (الشوط الأول 42-34)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وجاءت نتائج الأرباع للمنتخب التونسي (23-18)، (19-16)، (22-19)، (16-15)، في اللقاء الذي برز فيه جوهر الجوادي من جانب المنتخب التونسي بتسجيله 21 نقطة مع 6 متابعات وتمريرتين حاسمتين بفاعلية 27، فيما برز سام بيلانغيل من جانب المنتخب الفلبيني بتسجيله 12 نقطة مع متابعة و4 تمريرات حاسمة وسرقة للكرة بفاعلية 15.