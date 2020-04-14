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تونس تتسلم كمية من دواء “كلوروكين” من الأردن

منذ 51 دقيقة

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عمان- الغد- تسلّمت تونس من الأردن، اليوم الثلاثاء، هبة تتمثل في 2500 علبة دواء “كلوروكين” لاستعماله في العلاج المبكّر للمرض المستجد (فيروس الكورونا) وذلك بحضور السفير الأردني بتونس ماهر الطراونة ومدير عام الصحّة العسكريّة أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني.
وبحسب إذاعة جوهرة التونسية، نوّه السفير بالمناسبة، بالمجهودات التي تبذلها تونس في سبيل الحدّ من إنتشار عدوى الفيروس المستجدّ، مشيدا بالعلاقات التاريخيّة المميّزة بين البلدين الشقيقين وبمستوى التعاون في كافة المجالات.

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