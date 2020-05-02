تونس تسجل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا

تونس- سجلت تونس أربع اصابات جديدة بفيروس كورنا ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 998.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية مساء أمس أنه تم إجراء 569 تحليلا مخبريا، من بينها 90 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ العدد الاجمالي للتحاليل 23526 تحليلا.

كما تم تسجيل 27 تحليلا إيجابيا، 19 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس واربع حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الاجمالي للمصابين بهذا الفيروس، 998 حالة مؤكدة من بينها: 316 حالة شفاء و41 حالة وفاة و641 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وأضافت ان عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش هم 24 مصابا، فيما يواصل 65 مصابا علاجهم بالمستشفى.-(بترا)