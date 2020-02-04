العرب والعالمعربي

تونس تضع مواطنيها القادمين من ووهان الصينية بالحجر الصحي

منذ ساعتين
مواطنون يرتدون كماكمت وقاية من فيروس كورونا في الصين

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تونس – أفادت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية أن جميع المواطنين التونسيين الذين جرى إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية تحت الحجر الصحي.
وأكدت المديرة العامة لمرصد الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن التونسيين العشرة الذين عادوا أمس على متن طائرة عسكرية جزائرية بصحة جيدة، ولم تظهر على أي منهم أعراض فيروس كورونا الجديد.
وأضافت أن الوزارات المعنية قررت التكتم على مكان الحجر الصحي في تونس لضمان سلامة المواطنين، مشددة على إتباع كل الإجراءات المعمول بها لضمان عدم انتشار الفيروس.–(بترا)

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