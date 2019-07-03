تونس تقرر استبعاد “المعد الذهني” للمنتخب بالبطولة الإفريقية

تونس – أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم ، استبعاد الفرنسي دافيد مارسال ، المعد الذهني للمنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر، على خلفية تقصيره في إعداد اللاعبين الذين قدموا أداء مخيباً في دور المجموعات.

وتأهلت تونس بشق النفس الى الدور ثمن النهائي من البطولة التي تبحث عن إحراز لقبها للمرة الثانية بعد العام 2004 على أرضها، اذ اكتفت بـ 3 نقاط من 3 تعادلات في المجموعة الخامسة.

وأشار الاتحاد في بيان الى أنه : “على إثر نهاية مقابلات المنتخب الوطني التونسي في دور المجموعات وضمان ترشحه للثمن نهائي ، تقرر إنهاء مهام المعد الذهني الفرنسي الجنسية دافيد مارسال”.

وعزا الاتحاد إبعاد مارسال الى تجاوزه للمهام الموكولة إليه وتدخله في الأمور الفنية خلال هذه الدورة ، إضافة إلى عدم قيامه بالإعداد الذهني المطلوب. (أ ف ب)