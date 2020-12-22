تونس تمدد حظر التجول إلى 15 كانون الثاني

تونس – أعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي اليوم الثلاثاء أن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا قررت استمرار تطبيق حظر التجول لغاية 15 كانون الثاني المقبل ومنع التنقل بين المحافظات.

وكانت السلطات قررت في السادس من كانون الاول الحالي فرض حظر التجوال لمجابهة تفشي فيروس كورونا والحد منه.

كما قررت وزارة الصحة منع جميع التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك احتفالات رأس السنة.

وأوضح المهدي في مؤتمر صحفي أن هذه القرارات جاءت بعد الاجتماع العاجل للجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، واللجنة الوطنية، بعد تفشي عدوى مجتمعية أخيرا وارتفاع نسق العدوى بالفيروس، إضافة إلى ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في عدد من البلدان الأوروبية. — (بترا)