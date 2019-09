شنغهاي – أهدر منتخب تونس فرصة ثمينة لبلوغ الدور الثاني في كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، بعد خسارته في اللحظات الاخيرة أمام بورتوريكو 64-67 الاربعاء في غوانغجو.

وكانت تونس، بطلة إفريقيا، قد خسرت أمام اسبانيا افتتاحا 62-101 ثم فازت على إيران 79-67، لتعجز عن احتلال أحد المركزين الاول أو الثاني في المجموعة الثالثة، وبالتالي أن تصبح أول منتخب افريقي يبلغ الدور الثاني في هذه النسخة ويحجز بطاقة المشاركة في الالعاب الاولمبية المقبلة.

وكانت تونس شاركت للمرة الاولى في نهائيات 2010 في تركيا، عندما خسرت مبارياتها الخمس أمام الولايات المتحدة وسلوفينيا والبرازيل وكرواتيا وايران.

