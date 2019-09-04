شنغهاي – أهدر منتخب تونس فرصة ثمينة لبلوغ الدور الثاني في كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، بعد خسارته في اللحظات الاخيرة أمام بورتوريكو 64-67 الاربعاء في غوانغجو.

وكانت تونس، بطلة إفريقيا، قد خسرت أمام اسبانيا افتتاحا 62-101 ثم فازت على إيران 79-67، لتعجز عن احتلال أحد المركزين الاول أو الثاني في المجموعة الثالثة، وبالتالي أن تصبح أول منتخب افريقي يبلغ الدور الثاني في هذه النسخة ويحجز بطاقة المشاركة في الالعاب الاولمبية المقبلة.

وكانت تونس شاركت للمرة الاولى في نهائيات 2010 في تركيا، عندما خسرت مبارياتها الخمس أمام الولايات المتحدة وسلوفينيا والبرازيل وكرواتيا وايران.

وتقدمت بورتوريكو 19-18 في الربع الاول ودخلت غرف الملابس متفوقة 38-32. لكن لاعبي المدرب البرتغالي ماريو بالما صنعوا انتفاضة في الربع الثالث وتقدموا 55-52.

وبدا رفاق العملاق صالح الماجري في طريقهم الى تحقيق الفوز عندما تقدموا 64-59 قبل 2.22 دقيقتين على نهاية الوقت، لكنهم اهدروا عدة رميات عبر الماجري ومكرم بن رمضان، وفي ظل التعادل 64-64، جاءت ثلاثية غاري براون قبل 5.1 ثوان على نهاية الوقت قاتلة، عجز بن رمضان عن معادلتها من خارج القوس في الثانية الاخيرة.

وكان رينالدو بلاكمان الافضل تسجيلا عند الفائز برصيد 14 نقطة و9 متابعات.

ولدى تونس، سجل الماجري لاعب دالاس مافريكس الاميركي السابق 14 نقطة و9 متابعات، بن رمضان 12 نقطة و9 متابعات، عمر عبادة 14 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة والاميركي الاصل مايكل رول 13 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات حاسمة. (أ ف ب)