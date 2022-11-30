تونس تودع المونديال بفوز تاريخي على فرنسا

ودع منتخب تونس نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، رغم انتصاره التاريخي 1 / 0 على منتخب فرنسا (حامل اللقب)، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات في المونديال.

وحجز منتخب أستراليا بطاقة الصعود الثانية لدور الـ16 عن تلك المجموعة رفقة المنتخب الفرنسي، المتأهل منذ الجولة الماضية، عقب فوزه 1 / 0 على الدنمارك في المباراة التي جرت بينهما بنفس التوقيت في ذات المجموعة.

وكان المنتخب التونسي مطالبا بالفوز على فرنسا في انتظار نتيجة اللقاء الآخر بين أستراليا والدنمارك، من أجل الصعود للأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

واحتل منتخب تونس المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب فرنسا (المتصدر)، الذي تفوق بفارق الأهداف العام على منتخب أستراليا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، بينما بقي منتخب الدنمارك في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويدين منتخب تونس بالفضل في تحقيق هذا الفوز التاريخي لنجمه المخضرم وهبي الخزري، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 58. – (د ب أ)