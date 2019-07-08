تونس تُقصي غانا بركلات الترجيح في أمم أفريقيا

القاهرة- تمكن المنتخب التونسي من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، وذلك بعد أن أقصى من طريقه منتخب غانا بعد مباراة دراماتيكية ومشوقة.

وكان الوقتان الأصلي والأضافي من المباراة قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يلجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

واستطاع رجال منتخب “نسور قرطاج” الفوز بتلك الضربات بنتيجة 5-4 ليعوض بذلك المنتخب الأحمر عن أدائه السيىئ في دور المجموعات.

وفي دور الربع النهائي سيلعب منتخب تونس مع مدغشقر، التي حققت إنجازًا تاريخيًا بفوزها على كونغو الديمقراطية. – سكاي نيوز