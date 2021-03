تونس وفلسطين تصلان للقائمة النهائية لترشيحات الأوسكار 93 (فيديو)

إسراء الردايدة

عمان- تأهل فيلمان عربيان للقائة النهائية لترشيحات الأوسكار 93، وهما الفيلم التونسي ” الرجل الذي باع ظهره” لمخرجته كوثر بنه هنية والفيلم الفلسطيني القصير” الهدية ” لمخرجته فرح نابلسي.

وكانت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة أعلنت عن قائمة ترشيحاتها قبل قليل ليصبح هذا أول ترشيح رمسي لتونس وتصل للقائمة النهائية حيث تنافس في فئة أفضل فيلم أجنبي .

وترشح الفيلم التونسي “الرجل الذي باع ظهره” بجانب أربعة أفلام أخرى، هي: “Another Round”، و”Better Days”، و”Collective”، و”Quo Vida, Aida?”.

ويتتبع “الرجل الذي باع ظهره” رحلة سام على، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في باريس. عالقًا في لبنان، بلا أي وثائق سفر، يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية في بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أمريكي معاصر، ليتعاقد معه ويغير مسار حياته.

شارك “الرجل الذي باع ظهره” كمشروع في مرحلة التطوير في الدورة الثانية لمنطلق الجونة السينمائي، أثناء دورة المهرجان الثانية، وفاز بجائزة بي لينك برودكشنز وقدرها 10 آلاف دولار أمريكي. كما فاز بجائزة أفضل فيلم عربي خلال فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي.

فيما يتناول ” الهدية” الفلسطيني يشارك في بطولته الممثل صالح بكري والممثلة مريم باشا، يرصد الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي نشر قواته بين المدن والقرى وأقام الحواجز ونقاط التفتيش حيث يكابد الفلسطيني مرارة الإغلاق والتضييق والإذلال.

ويروي الفيلم قصة أب اصطحب طفلته الصغيرة لشراء هدية. وإذا كانت الخطوة تبدو بسيطة في ظاهرها ولا تأخذ وقتا، فإنها تصبح عملا جبارا يستنزف الزمن والطاقة والصبر في الأراضي الفلسطينية حيث يربض الجنود الإسرائيليون والحواجز العسكرية والطرق المخصصة للمستوطنين فقط فيما يضطر الفلسطيني إلى اجتياز تلك الحواجز والبوابات إن سُمح له أصلا بالمرور.

هذا وكشف عن الرشيحات في خلال بث مباشر من لوس أنجلوس حيث كشفت النجمة العالمية بريانكا تشوبرا وزوجها نيك جوناس عن ترشيحات الأوسكار في فئات وهي على النحو التالي:

أفضل ممثل مساعد

ساشا بارون كوهين

دانيال كالويا

ليزلي أودوم جونيور

بول راسي

ليكيث ستانفيلد

أفضل ممثلة مساعدة

ماريا باكالوفا

جلين كلوز

أوليفيا كولمان

أماندا سيفريد

يون يوه جونج

أفضل تصميم أزياء

“Emma”

“Mank”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mulan”

“Pinocchio”

أفضل فيلم أنيمشن قصير

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

أفضل فيلم أكشن قصير

“Feeling Through”

“The Letter Room”

“The Present”

“Two Distant Strangers”

“White Eye”

أفضل سيناريو مقتبس

“Borat Subsequent Moviefilm”

“The Father”

“Nomadland”

“One Night in Miami”

“The White Tiger”

أفضل سيناريو أصلي

Judas and the Black Messiah

Minari

Emerald Fennell

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 في 25 أبريل، وهو أحدث موعد قرر حتي الان، ويأتي ذلك بعد موسم جوائز 2019-2020، حيث كان من المقرر إقامة جوائز الأوسكار في 9 فبراير، وسيبث الحفل الافتراضي لهذا العام على التلفزيون من خلال قناة ABC.