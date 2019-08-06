مدريد – أشاد الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بسياسة التعاقدات التي يتبعها النادي بالتعاقد مع لاعبين شباب بارزين، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على مشروع “يمتد لسنوات” لا يعني إطلاقاً السعي وراء تكرار التتويج بدوري الأبطال 3 مرات متتالية.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية: “يجري تشييد مشروع سيستمر لسنوات، وليس للوقت الحالي، نرغب في تقديم كرة قدم أفضل والتحلي بالاستمرارية، والبقية ستأتي. إن لعبت بصورة أفضل ستصارع على الألقاب”.

وضم ريال مدريد مؤخرا عددا من اللاعبين الشباب مثل، إيدر وميلتاو ورودريجو وكوبو، وذلك بعد أسماء مثل فينيسيوس وكوبو.

| 📰 | 'It is not easy to take a team back to where Zidane left us' Toni Kroos on the struggles of Real Madrid since Zizou's return while Paul Pogba makes a final attempt to leave Manchester United reads the front page of MARCA. pic.twitter.com/owp8MycuQl — Eleven Sports (@ElevenSports_UK) August 6, 2019

وأضاف كروس: “لا يمكننا أن نسعى لتكرار السنوات الثلاث السابقة، بالفوز بدوري الأبطال 3 مرات متتالية، لا نركز في هذا الهدف، أيضا كان تحقيق هذه المسألة مستحيلا في وقتها”.

وتحدث كروس عن الإضافة التي قد تقدمها صفقة المهاجم لوكا يوفيتش لريال مدريد، معربا في الوقت نفسه عن حزنه من إصابته التي أوقفت تأقلمه في فترة الإعداد، لافتاً: “يوفيتش خيار سيدعمنا عن طريق تسجيل الأهداف. تأقلم جيدا لدى وصوله، لكن الإصابة جعلت حظه سيئا في فترة الإعداد”.

وعلى صعيد المنتخب الألماني، أشار كروس إلى أنه يسعى للتتويج بلقب يورو 2020 مع الفريق، وقال: “إنه هدف عظيم، أنا الأخير المتبقي من أبطال العالم في 2014 بجانب نوير، طرأ تغيير على أسلوب لعبنا، لكنه لم ينعكس على النتائج”. (إفي)