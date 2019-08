مدريد – أشاد الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بسياسة التعاقدات التي يتبعها النادي بالتعاقد مع لاعبين شباب بارزين، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على مشروع “يمتد لسنوات” لا يعني إطلاقاً السعي وراء تكرار التتويج بدوري الأبطال 3 مرات متتالية.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية: “يجري تشييد مشروع سيستمر لسنوات، وليس للوقت الحالي، نرغب في تقديم كرة قدم أفضل والتحلي بالاستمرارية، والبقية ستأتي. إن لعبت بصورة أفضل ستصارع على الألقاب”.

وضم ريال مدريد مؤخرا عددا من اللاعبين الشباب مثل، إيدر وميلتاو ورودريجو وكوبو، وذلك بعد أسماء مثل فينيسيوس وكوبو.

| 📰 |

'It is not easy to take a team back to where Zidane left us'

Toni Kroos on the struggles of Real Madrid since Zizou's return while Paul Pogba makes a final attempt to leave Manchester United reads the front page of MARCA. pic.twitter.com/owp8MycuQl

— Eleven Sports (@ElevenSports_UK) August 6, 2019