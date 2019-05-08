“تويتر” تتيح إرفاق الرسائل المعاد تغريدها بصور متحركة

نيويورك- أطلقت تويتر خاصية جديدة على شبكتها تتيح للمستخدمين إعادة تغريد الرسائل مع إضافة ملفات بنسق “جيف” وهي صور متحركة تلقى رواجا كبيرا على الإنترنت.

وكتبت تويتر خلال الإعلان عن الخاصية “وقت الانتظار انتهى”، مرفقة تغريدتها بصورة متحركة بنسق “جيف” لتوضيح الخدمة الجديدة.

وجاءت هذه الرسالة ردا على مستخدم للإنترنت سأل في كانون الثاني(يناير) عن “التاريخ الذي سيصبح من الممكن إعادة التغريد من خلال تعليق بنسق +جيف+”.

وبات تاليا من الممكن مع هذه الخاصية الجديدة إرفاق التعليقات بصور متحركة يمكن اختيارها بين مجموعة محددة، بهدف التعبير مثلا عن التأييد أو الاندهاش أو إرسال قبلة.

واستتبع هذا الإعلان بسلسلة من إعادات التغريد على الحساب الخاص بشبكة تويتر لتوضيح الاستخدامات المختلفة الممكنة للخاصية الجديدة.

وتتوجه هذه الخاصية بشكل رئيسي للشباب وهم كثر على تويتر. وأظهرت دراسة لمعهد “بيو” للبحوث قبل أيام أن متوسط أعمار مستخدمي تويتر في الولايات المتحدة هو 40 عاما في مقابل 47 عاما لمجموع السكان الأميركيين. ووصل عدد مستخدمي تويتر في العالم إلى 330 مليونا.-(أ ف ب)