تويتر تُقاضي إيلون ماسك لإتمام صفقة الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي

رفعت تويتر دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك لمحاولة إجباره على شراء شركة التواصل الاجتماعي، لتبدأ بهذا معركة قانونية مع أغنى رجل في العالم.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن ماسك يوم الجمعة أنه سيتخلى عن صفقة استحواذه المقترحة على تويتر، التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

وزعم ماسك أن تويتر لم تقدم معلومات عن عدد الحسابات المزيفة والرسائل غير المرغوب فيها على المنصة.

والآن طلبت تويتر من محكمة في ديلاوير أن تأمر ماسك بإكمال الاندماج بالسعر المتفق عليه (54.20 دولار للسهم).

وجاء في الدعوى: “بعد اقتراحه اتفاقية اندماج… ثم توقيعه عليها، يبدو أن ماسك يعتقد أنه – على عكس كل الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير – له الحرية في تغيير رأيه، وإفساد الشركة، وتعطيل عملياتها، وتدمير قيمة المساهمين، ثم الرحيل”.

واتهمت الدعوى ماسك بـ “قائمة طويلة” من انتهاكات اتفاقية الاندماج التي “ألقت بظلالها على تويتر وأعمالها”.

وقال رئيس مجلس إدارة تويتر، بريت تايلور، في تغريدة أن موقع المدونات الصغيرة يريد “تحميل إيلون ماسك المسؤولية عن التزاماته التعاقدية”.

أما ماسك، فقال في تغريدة مساء الثلاثاء: “يا للسخرية، ضحك بصوت عالٍ”.

وجاء في الدعوى أن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، تراجع عن الصفقة لأنها “لم تعد تخدم مصالحه الشخصية”.

وقالت الدعوى إنه بعد موافقة ماسك على الصفقة، هوت البورصة، إلى جانب أسهم تسلا.

وأوردت الدعوى أن: “قيمة حصة السيد ماسك في شركة تسلا، التي تمثل ركيزة ثروته الشخصية، تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار من ذروتها في نوفمبر 2021. لذا، يريد ماسك الخروج”.

وأضافت: “بدلاً من تحمل تكلفة تراجع السوق، كما تتطلب اتفاقية الاندماج، يريد السيد ماسك تحويلها إلى المساهمين في تويتر”.

وانخفض سعر سهم تويتر بأكثر من 8% في الشهر الماضي. وفي مايو/ أيار، انخفض من أعلى مستوياته، بأكثر من 50 دولارا للسهم، حين شكك ماسك في عدد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي على تويتر، وقال إن الصفقة أصبحت “معلقة مؤقتا”.

وفي يوم الجمعة، قال ماسك إنه سينسحب من الصفقة، زاعما أن نقص المعلومات عن حسابات البريد العشوائي والإقرارات غير الدقيقة تصل إلى “حدث سلبي جوهري”.

وقال أيضا إن إقالة تويتر مديرين تنفيذيين تعني أن الشركة لا تفي بالتزاماتها.

وردا على ذلك، قالت تويتر إنها تعتزم اتخاذ إجراء قانوني لإتمام الاتفاقية، قائلة إنها “ملتزمة بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك”.

وتتضمن اتفاقية الاندماج الأصلية رسوم تفكيك بقيمة مليار دولار.

وتعهد ماسك، الذي يصف نفسه بأنه “مناصر لحرية التعبير”، بتخفيف قواعد الإشراف على محتوى تويتر بمجرد أن تصبح الشركة تحت ملكيته.

وكان ماسك منتقدا صريحا لحظر تويتر بعض الحسابات، مثل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كما دعا ماسك إلى مزيد من الشفافية حول كيفية تقديم المنصة التغريدات للمستخدمين – وهو نظام يسمح حاليا بالترويج للبعض ومنح جماهير أوسع.

وارتفعت أسهم تويتر بأكثر من 4% في نيويورك يوم الثلاثاء وارتفعت 1% في تعاملات ما بعد الإغلاق. ومع ذلك، لا تزال الأسهم أقل بنحو 20 دولارا من سعر عرض ماسك البالغ 54.20 دولارا.