تويتر: وقف حساب ترامب نهائيا بسبب خطر التحريض على العنف

واشنطن– قالت شركة تويتر يوم الجمعة إنها أوقفت حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف وذلك بعد اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء.

وكان لحساب ترامب ما يربو على 88 مليون متابع ويمثل وقفه إسكات المنبر الرئيسي لترامب قبل أيام من نهاية ولايته. ويأتي الإجراء بعد سنوات من الجدل حول كيفية تعامل شركات التواصل الاجتماعي لحسابات القادة العالميين الأقوياء.

وقالت الشركة في تغريدة “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

وأكدت الشركة أن هذه هي المرة الأولى التي تحظر فيها حساب رئيس دولة.

واستخدم ترامب تويتر مرارا ومنصات أخرى لزعم أن هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني كانت بسبب تزوير واسع النطاق وحث أنصاره على القدوم إلى واشنطن يوم الأربعاء والتقدم في مسيرة إلى مبنى الكونجرس للاحتجاج على نتيجة الانتخابات.

وقالت شركة فيسبوك في وقت سابق إنها ستعلق حسابه حتى نهاية فترته الرئاسية على الأقل.-(رويترز)