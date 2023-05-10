تويتر يضيف خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية

أعلن رئيس تويتر إيلون ماسك، الرامي إلى جعل الشبكة تطبيقاً “متعدد الأغراض”، الثلاثاء أنه سيكون من الممكن قريباً إجراء مكالمات صوتية ومرئية من المنصة.

وقال على تويتر “ستتم إضافة الدردشات الصوتية والمرئية قريباً من حسابكم إلى أي مستخدم لهذه المنصة، ما سيسمح لكم بالتحدث إلى أشخاص في أي مكان في العالم من دون إعطائهم رقم هاتفكم”.

وبالتالي، سيقدم تويتر أداة مشابهة لتلك المتوافرة حالياً على شبكتَي إنستغرام وفيسبوك خصوصاً.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction. Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

ويعتزم الملياردير الذي اشترى المنصة مقابل 44 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، إتاحة إمكان تشفير الرسائل الخاصة الأربعاء.

وكتب “هذا النظام سيصبح أكثر تعقيداً بسرعة”.

ومنذ تسلمه رئاسة تويتر، أجرى إيلون ماسك سلسلة تغييرات، مضيفاً ميزات جديدة على الخدمة، أحياناً بطريقة فوضوية.

وكان قد أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر عزمه على تحويل تويتر إلى تطبيق “متعدد الأغراض” يسمح، من بين أمور أخرى، بالرسائل المشفرة والتغريدات الطويلة ووسائل الدفع.- (أ ف ب)