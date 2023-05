تويتر يضيف خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية

أعلن رئيس تويتر إيلون ماسك، الرامي إلى جعل الشبكة تطبيقاً “متعدد الأغراض”، الثلاثاء أنه سيكون من الممكن قريباً إجراء مكالمات صوتية ومرئية من المنصة.

وقال على تويتر “ستتم إضافة الدردشات الصوتية والمرئية قريباً من حسابكم إلى أي مستخدم لهذه المنصة، ما سيسمح لكم بالتحدث إلى أشخاص في أي مكان في العالم من دون إعطائهم رقم هاتفكم”.

وبالتالي، سيقدم تويتر أداة مشابهة لتلك المتوافرة حالياً على شبكتَي إنستغرام وفيسبوك خصوصاً.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

