تويتر يطلق عملية تطهير للحسابات على نطاق واسع

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” إيلون ماسك، أمس الاثنين، عن خطة لتطهير حسابات تويتر القديمة التي ليس لها أي نشاط منذ سنوات.

وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تخلية أسماء المستخدمين القديمة، ولكن العديد من المستخدمين في الشبكة الاجتماعية عبّروا عن قلقهم من الخطوة، إذ ماذا سيحل بحسابات الأشخاص الذين ماتوا؟

وقال الملياردير ماسك في تغريدته: “سنُطهِّر الحسابات التي لم يكن لها أي نشاط خلال السنوات العديدة الماضية، لذا من المحتمل أن تشهد انخفاضًا في عدد المتابعين”.

ولكن إعلان ماسك قُوبِل برد فعل عنيف، إذ قال مستخدمون إن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي هي “مقابر رقمية فعالة”، مشيرين إلى أن حذف حسابات أحبائهم هو “أشبه بإزالة شاهد القبر”، بحسب موقع العربية نت.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop

— Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023