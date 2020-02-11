“تويوتا” تؤكد دور القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة



عمان- كجزء من مبادراتها الرائدة في توفير بيئة نظيفة في الأردن، شاركت “المركزية تويوتا” في ورشة عمل “دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم خطط التنمية المستدامة (المسؤولية المجتمعية وأثرها على التنمية البيئية)”، التابعة للمركز الوطني للعدالة البيئية، والتي نُظمت تحت رعاية معالي وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة، أمس وأول من أمس.

وممثلا عن “المركزية تويوتا”، شارك المدير العام نديم حداد في واحدة من الجلسات النقاشية التي أقيمت أول من أمس، متحدثا عن الأثر الذي يمكن لمؤسسات وشركات القطاع الخاص أن تحدثه إذا ركزت جهودها المجتمعية على البيئة والممارسات الصديقة بها.

وأشار حداد إلى الدور الذي اتخذته تويوتا على عاتقها عالميا ومحليا من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر ابتكار وتطوير تقنيات الهايبرد، لتوفير مجتمع يعيش فيه الأفراد، والطبيعة، والسيارات بتناغم.

وقال حداد: “الحفاظ على البيئة التي نعيش فيها -والتي ستعيش فيها أجيالنا المقبلة- والتعامل معها بلطف هو إحدى قيمنا التي نعمل كلنا كفريق لتحقيقها. سعدنا بدعوتنا من قبل المركز الوطني للعدالة البيئية للمشاركة في هذه الجلسة، وهو حافز لنا لنواصل دعم المبادرات التي تحدث أثرا إيجابيا طويل المدى على الأفراد، والمشاركة والتطوع فيها، لنكون مصدر إلهام لباقي الشركات في القطاع الخاص الأردني، خاصة قطاع السيارات”.

يذكر أن لدى المركزية تويوتا مساهمات بارزة في مجال الحفاظ على البيئة كإطلاق مشروع تنظيف غابة الشهيد وصفي التل، ومبادرة مكافحة رمي النفايات في المملكة، وتنظيف الغابات، وتصميم الشوارع الخاصة للمشي وقيادة الدراجات الهوائية، وحملات التثقيف الشبابي، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية كأمانة عمّان الكبرى، ووزارة البيئة، والجهات غير الحكومية.