“تويوتا” تدعم “الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020”

عمان- ضمن إطار دعمها لـ”الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020″، أعلنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن؛ الشريك العالمي للألعاب الأولمبية والبارالمبية، مؤخراً، عن تطوير مركبة تنقل جديدة من طراز “تويوتا APM” (Accessible People Mover)، والتي تم تصميمها بشكل خاص لاستخدام مختلف شرائح الزوار الذين يحتاجون إلى المساعدة خلال الحدث. وتهدف شركة تويوتا خلال هذه الدورة إلى إتاحة حرية التنقل للأشخاص، أو ما تطلق عليه “حرية التنقل للجميع”، وهو مفهوم كانت الشركة قد أطلقته في العام 2017؛ حيث ترتقي مركبة “تويوتا APM” بهذا المفهوم المبتكر إلى آفاق جديدة، وذلك من خلال توفير حل لتنقل الأفراد إلى وجهتهم النهائية، والذي يعرف بـ”التنقل في الميل الأخير”.

ويساعد هذا الخيار على تنقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى الأماكن والفعاليات، بما في ذلك الرياضيون وفريق العمل المرتبطين بالألعاب، وكذلك مختلف شرائح الزوار الذين يحتاجون إلى المساعدة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن والنساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال، وغيرها من الفئات. ومن المتوقع استخدام جزء من أسطول مركبات “تويوتا APM” لدعم أنشطة الإنقاذ أثناء الفعاليات وفي أماكن إقامة الألعاب خلال فصل الصيف. وتعتمد هذه المركبات على أنظمة الدفع الكهربائية BEV، وهي مناسبة لتنقل الزوار وأفراد فريق العمل في أماكن الفعاليات التي تشهد كثافة عالية من الزوار؛ حيث تسير ببطء نسبياً ولمسافات قصيرة. وستقوم الشركة بتوفير حوالي 200 مركبة في مختلف مرافق “أولمبياد وبارالمبياد طوكيو 2020″، بما في ذلك الأماكن التي تقام فيها الفعاليات أو المسابقات، والمواقع الرسمية غير المخصصة للفعاليات مثل القرية الأولمبية.