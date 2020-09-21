“تويوتا” تدعم مشاركة أبطال الأردن للسباقات الرقمية في “Supra GTCUP”

عمان- تستعد نخبة من أبطال الأردن الذين شاركوا مؤخرا في كأس الأردن للسباقات الرقمية لخوض غمار المنافسة على لقب بطولة “Supra GTCUP” الإقليمية للسباقات الرقمية بدعم من المركزية تويوتا، وذلك يومي 24-25 أيلول الجاري. وستقام البطولة عبر الإنترنت بمشاركة 40 متسابقا من مختلف أنحاء المنطقة.

وسيمثل الأردن في هذه البطولة الإقليمية كل من نديم حداد، وعز بسطامي، وعبد الله بسطامي، ومعاذ الشيشاني، وحمزة فايز، حيث ستقام المرحلة التأهيلية يوم 24 أيلول (سبتمبر) الحالي. وسيتأهل للسباق النهائي الذي سيقام في اليوم التالي 13 متسابقا سيتنافسون فيما بينهم لنيل اللقب.

“سعداء للغاية لوجود مجموعة متميزة من الأبطال الذين سيمثلون بلدنا الحبيب خير تمثيل في بطولة “Supra GTCUP” الإقليمية. نفتخر في المركزية تويوتا بدعمنا المتواصل للشباب الأردني الواعد؛ فهذه البطولة هي فرصة كبيرة لإظهار مواهبهم في سباقات السيارات الرقمية، وتعزيز خبراتهم على الصعيد الإقليمي. نتمنى كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذه المنافسة القوية”. يقول نديم حداد، المدير العام لـ “الشركة المركزية للتجارة والمركبات”.

وتعكس هذه المشاركة جاهزية أبطال الأردن للمنافسة في سباق كبير يضم نخبة من نجوم السباقات الرقمية في المنطقة، خاصة وأنهم صقلوا تجربتهم على مدار شهر كامل من السباقات القوية والمنافسات الممتعة ضمن فعاليات كأس الأردن للسباقات الرقمية – الأول من نوعه في المملكة. وكان سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس اتحاد السباقات الرقمية قد توَّج مؤخرا الفائز بأول لقب في هذه البطولة، والذي حصل على سيارة توني كارت آر 401 تبلغ قيمتها 10.000 دولار أميركي، في حين نال الفائزان بالمركزين الثاني والثالث مجموعة من الهدايا القيّمة.

وتعد “المركزية” الوكيل الحصري لسيارات “تويوتا” و”لكزس” و”بايك” وشاحنات “هينو” ودراجات “ياماها” في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها كشركة رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، ولديها خمسة وكلاء منتشرين في المملكة. وتهدف “المركزية” إلى أن تكون شريكا مدى الحياة للأردنيين، وخاصة الشباب، الذين ينعكس نموهم ونجاحهم إيجابيا على الشركة. وبالتالي، فإن بناء برنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والنهج الاستراتيجي الذي يقوم على المجتمع هو ما يجعل “المركزية” أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.