تويوتا ترسي معايير جديدة في فئة السيدان المدمجة مع إطلاق سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّيًا

عمّان، تشرين الأول 2022: ترسي شركة “تويوتا” معايير جديدة من الأناقة والقوة والتطور في فئة سيارات السيدان المدمجة في الشرق الأوسط، مع الإطلاق الإقليمي لسيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّيًا. وتجمع هذه السيارة التي طال انتظارها بين التصميم الأنيق وتوفيرها لأعلى مستويات الراحة، إلى جانب المزج بين الجودة وقوة التحمل والاعتمادية الذين تشتهر بهم سيارات تويوتا، كما تقدم تجربة قيادة من شأنها أن تعزز مكانة هذا الطراز في أسواق المنطقة وجاذبيته.

وبهذه المناسبة، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “نحن سعداء للغاية بإطلاق سيارة تويوتا يارس الجديدة كُلِّيًا في الشرق الأوسط، التي حظيت بترقيات كبيرة لتُقدم أداءً مميزًا، وتجربة قيادة ممتعة، مع توفير مستويات استثنائية من الكفاءة في استهلاك الوقود، الأمر الذي يتماشى مع التزام شركة تويوتا الراسخ بتحقيق الحياد الكربوني. وأود أن أشكر عملاءنا في المنطقة على دعمهم المتواصل وآرائهم القيمة التي تشكّل مصدر إلهام لنا خلال رحلتنا في الابتكار وإنتاج “أفضل المركبات على الإطلاق” التي تهدف إلى تجاوز توقعاتهم”.

وبفضل تصميمها الداخلي والخارجي الأخَّاذ، ومقصورة الركاب متعددة المزايا، وديناميكيات القيادة فائقة الدقة، تحقق سيارة تويوتا يارس الجديدة كُلِّيًا مجددًا التوازن بين اللمسات الجمالية والهندسة الرائدة في فئتها. ويتميز المظهر الخارجي للسيارة بتصميم ملفت وأنيق؛ فمن الأمام، تتسم السيارة بمصدٍّ منخفض، وشبك أسود لامع جديد، بالإضافة إلى مصابيح LED جديدة ذات التصميم النحيف. أما الجزء الجانبي للسيارة، فيسهم السقف المنحني للخلف بإضافة لمسات جمالية ديناميكية وعصرية عليها بشكل واضح، فيما يعكس التصميم الخلفي الانسيابي ثباتها وأناقتها.

أما المقصورة الداخلية الرحبة لسيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّيًا، فتوفر المزيد من الراحة والملاءمة لكل من السائق والركاب؛ حيث تضم مجموعة من الميزات العملية، ومنها: شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات مزودة بنظامي “أبل كاربلاي” Apple CarPlay و”أندرويد أوتو” Android Auto، ومنفذ “يو إس بي” على الوحدة الرئيسية، ومنفذي “يو إس بي” في الكونسول الخلفي، والتي تُمَكِّن الركاب من وصل أجهزة الوسائط الخارجية بكل يسر وسهولة. وتشمل الميزات الإضافية أيضًا نظامًا صوتيًا بأربعة أو ستة مكبرات للصوت، ونظام تكييف أوتوماتيكي للهواء مع فتحتي تهوية للمقاعد الخلفية لتوفير مزيد من الراحة للركاب. وإلى جانب ذلك، يحظى الأهل بمستويات إضافية من راحة البال التي يوفرها نظام تويوتا للأمان “أيزوفيكس” ISOFIX، والذي يربط مقاعد الأطفال بإحكامٍ.

وتَعِد سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّيًا بتقديم تجربة قيادة ديناميكية؛ إذ تتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات مجهز بعمود كامات علوي مزدوج مؤلف من 16 صمامًا ويعمل بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج Dual VVT-i، وتأتي بخيارين من المحرّكات؛ الأول: بسعة 1.3 لتر يمنح توازنًا مثاليًا بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود ويُولِّد قوة 97 حصانًا و122 نيوتن-متر لعزم الدوران مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 22.4 كم/لتر، والثاني: بسعة 1.5 لتر يقدم تسارعًا سلسًا واستجابة سريعة ويوَلِّد قوة 105 حصان وعزم دوران 138 نيوتن-متر مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 20.5 كم/لتر.

ويقترن كلا المحرّكين بناقل الحركة المتغير المستمر (CVT)، والذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات، ويوفر تسارعًا قويًا وسلسًا منذ بدء تشغيل السيارة وعند الانطلاق بسرعات منخفضة، وتسارعًا هادئًا وفعالًا وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود مع السرعات الأعلى.

وكما هو الحال في جميع طرازات تويوتا، تبقى السلامة في مقدمة أولويات سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّيًا. ويُمكِن للسائقين الاستمتاع بالطمأنينة وراحة البال من خلال نظام السلامة المتطور في السيارة “تويوتا سيفتي سينس”، وهو عبارة عن حزمة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة مساعدة السائق، ومنها نظام الأمان قبل التصادم (PCS)، ونظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC)، ونظام تحذير مغادرة المسار (LDA)، ونظام منع مغادرة المسار (LDP)، ونظام الإضاءة العالية التلقائي (AHB)، ونظام التنبيه عند تحرّك السيارة الأمامية المتوقفة (FDA) الجديد، والذي يمنح السائق تحذيرًا مرئيًا ومسموعًا عندما تبدأ السيارة المتوقفة أمامه في المضي قدمًا. وهذا يجعل سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّيًا ملائمة ومريحة للقيادة بشكل خاص داخل المدينة التي تشهد توقفات متكررة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّيًا بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركابها، تتضمن وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، التي تتوفر بخيارين حسب الفئة، الأول: وسادتين، والثاني: ست وسائد تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية والخلفية، ونظام التحكم في ثبات السيارة (VSC)، ونظام فرامل مانعة الانغلاق (ABS)، ونظام مساعد الفرامل (BA)، وموزع إلكتروني لقوة الكبح (EPB) مع وظيفة تثبيت الفرامل، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام المساعدة في بداية صعود المرتفعات (HAC)، بالإضافة إلى غيرها من الميزات المتنوعة.