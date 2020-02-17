“تويوتا” تشجع عشاق رياضة المشي لتخطي المستحيل

عمان- لتشجيع عشاق رياضة المشي على تخطي المستحيل وقطع الأردن من شماله لجنوبه، مع نشر ثقافة السياحة الصديقة بالبيئة محليا، دعمت “المركزية تويوتا” مسير درب الأردن الكامل للعام الحالي، والذي سيمر من أم قيس للعقبة بمسافة تتجاوز 650 كم مشيا على الأقدام في الفترة ما بين 6 آذار (مارس) و18 نيسان (ابريل) 2020.

وكشريك استراتيجي لـ”جمعية درب الأردن” منذ العام 2018، ولثلاثة أعوام مقبلة، أطلقت “المركزية تويوتا” مسابقة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث شاركت مجموعة صور لمواقع مختلفة في الأردن، وتحدّت متابعيها بمعرفة أسماء تلك المواقع والمناطق التي تُظهر الكنوز الطبيعية المحلية الخلابة. وبعد سحب عشوائي، منحت “المركزية تويوتا” الفائز معدات مخصصة لرياضة المشي بقيمة 1000 دينار أردني.

وتدعم “المركزية تويوتا” رسالة “درب الأردن” المتمثلة في منح المشاركين -من السكان المحليين أو السياح الأجانب- تجارب إنسانية حقيقية على طول درب المسير، يطلقون فيها العنان لروح المغامرة الكامنة بداخلهم، ويتفاعلون مع المجتمعات الأردنية الأصيلة في 52 قرية محلية، ويتعرفون على عاداتها وتقاليدها بأنفسهم.