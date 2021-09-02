تويوتا تصنع التاريخ وتفوز بسباق “لومان 24 ساعة” للمرة الرابعة على التوالي

عمّان، أيلول 2021: احتفلت تويوتامؤخراً بواحدٍ من أهم إنجازاتها على الإطلاق في مجال رياضات سباق السيارات بعد فوزها بالمركزين الأول والثاني في السباق الأسطوري “لومان 24 ساعة”، حيث استطاع كلٌ من مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز الفوز على متن سيارة تويوتا الـ “هايبرِد” الكهربائيةGR010 التي تحمل الرقم 7، وقد بدأ أبطال العالم السباق في المركز الأول وتمكنوا من المحافظة على الصدارة في معظم فترة السباق، في حين أكملوا 371 دورة ليهدوا فريق “جازو للسباقات” اللقب الرابع على التوالي على مضمار “دي لا سارث” الأسطوري.

وقد حقق الفائزون بسباق العام الماضي سيباستيان بويمي، وكازوكي ناكاجيما، وبريندون هارتلي نتيجة مثالية للفريق مع فوزهم بالمركز الثاني على متن سيارة تويوتا الـ “هايبرِد” الكهربائيةGR010 التي تحمل الرقم 8، لتكون النتيجة فوز فريق “جازو للسباقات” بأربعة سباقات حتى الآن خلال “بطولة العالم للتحمل” 2021 التي ينظمها “الاتحاد الدولي للسيارات” في أول ظهورٍ لسيارة تويوتا الـ “هايبرِد” الكهربائية GR010 الجديدة.

السباق الأسطوري الذي يستمر لمدة أربع وعشرين ساعة، بدأ على مسارٍ مبتل وشهد تصدر كونواي على سيارة تويوتا الـ “هايبرِد” الكهربائيةGR010 التي تحمل الرقم 7، في حين تسببت الأمطار التي هطلت في الساعة السادسة من السباق بعدة حوادث؛ كان من بينها دخول سيارة الأمان إلى حلبة السباق لمدة 20 دقيقة، إلا أن لوبيز تمكن من المحافظة على الصدارة تبعه هارتلي في المركز الثاني على متن سيارة تويوتا الـ “هايبرِد” الكهربائيةGR010 التي تحمل الرقم 8. وقد واصلت السيارتان تصدر السباق، حيث ساهمت المناطق الضيقة، وتوالي دخول سيارات الأمان في تغير ترتيب السيارات على مدى السباق، إلا أن فريق “جازو للسباقات” حقق تقدماً واضحاً على المنافسين.

ومع الوصول إلى منتصف السباق، كان كوباياشي قد عزز تقدمه على متن سيارة تويوتا الـ “هايبرِد” الكهربائيةGR010 التي تحمل الرقم 7 لأكثر من نصف دقيقةٍ، يتبعه هارتلي على متن سيارة تويوتا الـ “هايبرِد” الكهربائيةGR010 التي تحمل الرقم 8. وعلى الرغم من وجود بعض التحديات الفنية، فقد حافظ المهندسون وسائقو كلتا السيارتين على التواصل الوثيق فيما بينهم للحفاظ على الصدارة، وانتهى الأمر باجتياز كوباياشي وناكاجيما خط النهاية معاً ليسجلا السابقة الأولى لسيارات تويوتا الـ “هايبرِد” الكهربائية GR010 الخارقة المشاركة في سباق لومان.

وبهذه المناسبة، صرح آكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن، قائلاً: “أبارك لكلٍ من كاموي ومايك وخوسيه! لقد تمكّن طاقم سيارة تويوتا الـ “هايبرِد” الكهربائية التي تحمل رقم 7 من اجتياز الساعات الأربع والعشرين، وصعدوا منصة التتويج من أوسع أبوابها، وقد جعلني ذلك أشعر بسعادةٍ وارتياحٍ كبيرين. أتقدم بخالص التهنئة لهم جميعاً وأشكرهم على تفانيهم وجهدهم المميز”. مضيفاً: “من المتوقع الإعلان عن إدخال الوقود المتجدد بنسبة 100% في الموسم المقبل. ومع اتجاهنا نحو الحياد الكربوني من خلال رياضات سباق السيارات، نلتزم بشكل أكبر من قبل بتوسيع نطاق الخيارات المتاحة. ونحن على يقينٍ من قدرتنا على تسريع تطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال من خلال رياضات سباق السيارات الأكثر جدية في المنافسة وسنواصل جهودنا. أما مشجعينا، فأتوجه لهم بالشكر الجزيل على دعمهم المتواصل وولائهم الكبير”.

وكانت تويوتا قد شاركت على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق “الفورمولا 1″، و”بطولة العالم للتحمل”، و”سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة”. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم “جازو للسباقات”، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقاً من قناعة تويوتا وشعارها “نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات”، يسلط “جازو للسباقات” الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف “جازو للسباقات” إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.