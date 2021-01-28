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“تويوتا” تتربع على عرش مبيعات السيارات في العالم

منذ ساعتين
شعار تويوتا

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طوكيو- انتزعت مجموعة تويوتا اليابانية العملاقة المركز الأول في سوق السيارات العالمي من الألمانية فولكسفاغن العام الماضي في حجم المبيعات الذي بلغ حوالى 9,53 ملايين سيارة من جميع العلامات التجارية للمجموعة (-11,3%)، حسب أرقام نشرت الخميس.
وهذه هي المرة الأولى منذ 2015 التي تعود فيها تويوتا إلى قمة هذا الترتيب. وباعت مجموعة فولكسفاغن 9,3 ملايين سيارة العام الماضي (-15,2%)، كما كشفت أرقام نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري-(ا ف ب)

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