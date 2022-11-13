“تويوتا يارس 2023” الجديدة كليًا تصل إلى الأردن بسعرٍ تنافسيٍ جدًا

عمّان، تشرين الثاني 2022: قدّمت “المركزية تويوتا” لعملائها من فئة الشباب في الأردن سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُليًا بسعر تنافسي يبدأ من 19,500 دينار أردني؛ ليتميّز مقتنوها بحضورها وأدائها المميز، خاصةً أنها تنتمي لعائلة تويوتا يارس التي تتألق في أدائها ضمن أقوى السباقات العالمية؛ إذ تُوجت تويوتا GR يارس الـ “هايبرِد” بلقب بطولة العالم للراليات مؤخرًا، لتُصبِح هذه السيارة بذلك حاصلة على المركز الأول لبطولة العالم للراليات لثلاث مرّات في الأعوام 2018، و2021، و2022.

تَعِد سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّيًا بتقديم تجربة قيادة ديناميكية؛ إذ تتوفّر بخيارين من المحرّكات؛ يأتي أحدهما بسعة 1.3 لتر ليمنحك توازنًا مثاليًا بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود وقوة 97 حصانًا وعزم دوران 122 نيوتن-متر مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 22.4 كم/لتر، والآخر بسعة 1.5 لتر ليقدم تسارعًا سلسًا واستجابة سريعة ويوَلِّد قوة 105 حصان وعزم دوران 138 نيوتن-متر مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 20.5 كم/لتر. وتعزيزًا للتسارع الهادئ والفاعل والكفاءة في استهلاك الوقود مع السرعات الأعلى، يقترن كلا المحرّكين بناقل الحركة المتغير المستمر (CVT)، والذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات.

وبفضل تصميمها الداخلي والخارجي الأخَّاذ، ومقصورة الركاب متعددة المزايا، وديناميكيات القيادة فائقة الدقة، تحقق سيارة تويوتا يارس الجديدة كُلِّيًا مجددًا التوازن بين اللمسات الجمالية والهندسة الرائدة في فئتها. ويتميز المظهر الخارجي للسيارة بتصميم ملفت وأنيق، في حين توفر المقصورة الداخلية المزيد من الراحة والملاءمة لكل من السائق والركاب؛ حيث تضم مجموعة من الميزات العملية؛ منها شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات المزودة بنظامي “أبل كار بلاي” Apple CarPlay و”أندرويد أوتو” Android Auto، إلى جانب نظام صوتي بأربعة أو ستة مكبرات للصوت، ونظام تكييف أوتوماتيكي للهواء مع فتحتي تهوية للمقاعد الخلفية لتوفير مزيد من الراحة للركاب.

وكما في جميع طرازات تويوتا، تبقى السلامة وطمأنينة السائقين وراحة بالهم في مقدمة أولويات سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّيًا؛ فهي تدعم نظام السلامة المتطور في السيارة “تويوتا سيفتي سينس”، والذي يضم حزمة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة مساعدة السائق؛ ومنها نظام الأمان قبل التصادم (PCS)، ونظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC)، ونظام تحذير مغادرة المسار (LDA)، ونظام منع مغادرة المسار (LDP)، ونظام الإضاءة العالية التلقائي (AHB)، ونظام التنبيه عند تحرّك السيارة الأمامية المتوقفة (FDA) الجديد، وهو ما يجعل السيارة ملائمة ومريحة للقيادة بشكل خاص داخل المدينة التي تشهد توقفات متكررة.

بإمكان المهتمين باقتناء سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كليًا وحاصدة لقب بطولة العالم للراليات زيارة معرض “المركزية تويوتا” في شارع مكة بالعاصمة عمّان، أو الاتصال بالرقم: 06-5508060، أو التواصل مع يوتا BOT من خلال تطبيق “واتساب” على الرقم: 06-5508080.