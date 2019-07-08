تويوتا يحسم الجولة الأولى من نهائي دوري السلة الصيفي

عمان – الغد – حسم فريق تويوتا المواجهة الأولى من الدور النهائي لبطولة الدوري الصيفي لكرة السلة، بفوزه أمس الأحد على فريق إيسوزو بنتيجة 59-52 (النصف الأول 30-26)، على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

ويلتقي الفريقان مجددا في الساعة السادسة من مساء يوم غد الأربعاء، على الصالة ذاتها، ويحتاج تويوتا للفوز من أجل إحراز اللقب، فيما يأمل إيسوزو معادلة الكفة من أجل اللجوء إلى مواجهة فاصلة تقام مساء الجمعة المقبل.

وشارك في الدوري الصيفي 5 فرق، كل منها يحمل اسم شركة راعية، وأقيم الدور الأول بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، وتأهل إيسوزو وتويوتا إلى الدور النهائي بعدما احتلا المركزين الأول والثاني، فيما حل فريقا GAC وهيونداي بالمركزين الثالث والرابع، فلعبا مباراة تحديد المركز الثالث أمس أيضا، انتهت بفوز هيونداي بنتيجة 90-75.

وفي المواجهة الأولى من الدور النهائي أمس، تفوق تويوتا منذ البداية، مستغلا بداية إيسوزو البطيئة، وتألق في صفوف الفريق الفائز قائده يوسف العواملة الذي أحرز 16 نقطة إلى جانب 21 متابعة 8 منها هجومية، و3 تمريرات حاسمة.

وبرز من صفوف تويوتا أيضا عمر أبو شريخ (9 نقاط) وزياد عليان (9 نقاط و16 متابعة و3 تمريرات حاسمة)، وحمزة الصغير (8 نقاط).

في الجهة المقابلة، برز قائد إيسوزو خالد أبو عبود بتسجيله 18 نقطة إلى جانب 20 متابعة 9 منها هجومية ومحاولتي بلوك شوك ناجحتين، كما سجل علاء الحسيني 14 نقطة مع 6 متابعات.