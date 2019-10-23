تياجو موتا مدربا جديدا لجنوى الايطالي

روما – بات لاعب الوسط البرازيلي – الإيطالي السابق تياجو موتا المدرب الجديد لفريق جنوى الإيطالي، بعد إقالة المدرب أوريليو أندريازولي، حسبما أعلن النادي الإيطالي في بيان رسمي الثلاثاء.

وجاء في بيان نادي الشمال الإيطالي عبر قنواته الرسمية “يعلن نادي جنوى أنه سلم القيادة الفنية للفريق الأول لتياجو موتا، اللاعب السابق للفريق في موسم 2008-2009”.

وتعد هذه التجربة هي الأولى على المستوى الاحترافي في مسيرة موتا التدريبية، بعد أن تولى صاحب الـ37 عاما تدريب الفريق الرديف لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويأتي تولي اللاعب الدولي الإيطالي السابق لمهمة تدريب جنوى في وقت صعب للفريق الذي يحتل المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط بانتصار وحيد وتعادلين مقابل 5 هزائم، منها 3 في آخر ثلاث جولات.

ورغم البداية القوية لـ”الروسوبلو” هذا الموسم تحت قيادة أندريازولي بتعادل في عقر دار روما (3-3)، ثم الفوز (2-1) على فيورنتينا، إلا أن الفريق فشل في تذوق طعم أي انتصار خلال المواجهات الست الأخيرة. (إفي)