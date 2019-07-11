باريس – أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه تم فسخ عقد لاعب الوسط السابق الإيطالي-البرازيلي تياجو موتا كمدرب لفريق تحت 19 عاما بالتراضي.

وكان موتا (36 عاما) يتولي مسؤولية تدريب الفريق منذ حزيران (يونيو) 2018، حيث سيواصل موتا دراسته التدريبية في مركز كوفيرتشانو الفني الاتحادي في إيطاليا.

يذكر أن موتا، الذي لعب سابقا لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وصل للنادي الباريسي في كانون الثاني (يناير) 2012 قادما من إنتر ميلان.

وقال رئيس النادي ناصر الخليفي: “بسبب موهبته ومهنتيه وطموحة، تياجو هو أحد العناصر التي سمحت للنادي بالدخول في هذا البعد الجديد”.

وذكر الخليفي أن موتا رغب في نقل شغفه بكرة القدم إلى الشباب في نهاية مسيرته، مشيرا إلى أنه سعيد لقيامه بقطع خطواته التدريبية الأولى داخل النادي الباريسي. (إفي)