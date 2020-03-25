تيام البطلة الأولمبية في السباعي تشعر بالارتياح بعد تأجيل الألعاب

بروكسل – قالت البلجيكية نافي تيام البطلة الأولحمبية في منافسات السباعي إنها تشعر بالارتياح بعد تأجيل ألعاب طوكيو لمدة عام واحد لكنها محبطة أيضا بعدما انصب تركيزها في آخر أربع سنوات على الدفاع عن الميدالية الذهبية التي نالتها في ريو دي جانيرو.

وأبلغت البطلة البالغ عمرها 25 عاما وسائل إعلام بلجيكية أنها كانت تدعم تأجيل الألعاب في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت تيام لصحيفة هيت نيوسبلاد ”هذا جيد لأننا حصلنا الآن على إجابة للموقف. من الجيد أن الغموض قد انتهى لكن كرياضية أشعر بالحزن لأنه منذ 2016 انصب كل تركيزي على طوكيو 2020“.

وأضافت ”كرياضية ينصب الحلم دائما على مثل هذه المسابقات. لكن هذا قرار جيد ويجب قبوله“.

وكان من المرتقب متابعة المنافسة بين تيام والبريطانية كاترينا جونسون-طومسون التي تفوقت في هذا الصراع ببطولة العالم لألعاب القوى في قطر في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وعانت تيام العام الماضي بسبب إصابة بالمرفق لكنها قالت إنها تعافت بشكل جيد وقالت ”طموحي لم يتوقف الآن بعد تأجيل الألعاب“.

وواصلت تيام المران في بلجيكا رغم أزمة فيروس كورونا ونشرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أداء تدريبات في المنزل.

وقالت تيام ”أنا لا أشتكي بخصوص موقفي. لا يزال بوسعي المران“.

وكانت تيام تفوقت على جيسيكا إينيس-هيل لتنال ذهبية ريو 2016 واحتلت المركز الأول أيضا في بطولة العالم 2017 في لندن. – (رويترز)