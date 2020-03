تيباس: سيتم اتخاذ قرارات مهمة في أوروبا خلال الفترة المقبلة

مدريد – بدأ رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، خافيير تيباس، مقتنعا بأن موسم كرة القدم في بلاده سينتهي، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية في الأرباح المتعلقة بحقوق البث التليفزيوني والسمعى قد تصل لـ25% بسبب عدم استكمال المسابقة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال تيباس في تصريحات لسلسلة قنوات (COPE): “لقد كنت أعمل عبر المحادثات الهاتفية والفيديو كونفرانس طوال عطلة نهاية الأسبوع مع المؤسسات الأوروبية ورؤساء الأندية الإسبانية لأنه وجب التنسيق قبل حلول أسبوع هام ومصيري للغاية”.

وفيما يخص بطولة الليغا وإمكانية استكمالها بطريقة المربع الذهبي أو الـ(بلاي أوف)، أكد تيباس: “ما نعمل عليه حاليا هو أننا سننهي المسابقة، وهذا الأسبوع من الممكن اتخاذ قرارات مهمة في أوروبا”.

