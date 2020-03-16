تيباس: سيتم اتخاذ قرارات مهمة في أوروبا خلال الفترة المقبلة

مدريد – بدأ رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، خافيير تيباس، مقتنعا بأن موسم كرة القدم في بلاده سينتهي، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية في الأرباح المتعلقة بحقوق البث التليفزيوني والسمعى قد تصل لـ25% بسبب عدم استكمال المسابقة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال تيباس في تصريحات لسلسلة قنوات (COPE): “لقد كنت أعمل عبر المحادثات الهاتفية والفيديو كونفرانس طوال عطلة نهاية الأسبوع مع المؤسسات الأوروبية ورؤساء الأندية الإسبانية لأنه وجب التنسيق قبل حلول أسبوع هام ومصيري للغاية”.

وفيما يخص بطولة الليغا وإمكانية استكمالها بطريقة المربع الذهبي أو الـ(بلاي أوف)، أكد تيباس: “ما نعمل عليه حاليا هو أننا سننهي المسابقة، وهذا الأسبوع من الممكن اتخاذ قرارات مهمة في أوروبا”.

وأضاف: “لقد تواصلت مع إيطاليا وألمانيا ورؤساء دوريات أخرى، نحن نعمل على إيجاد حل لأن فيروس كورونا هو مشكلة صحية ومنوط بها الأطباء، أما نحن نعمل على حل مشكلة اقتصادية وشيكة الحدوث، حيث نمتلك ما يقرب من 100 عقد لحقوق البث السمعية والبصرية في جميع أنحاء العالم. إذا لم نتمكن من إرسال الإشارة والبث فلن نتمكن من تحصيل هذه الأموال”.

وأوضح رئيس رابطة (لاليغا) أنه يعمل مع الدوريات الأخرى لـ”تنسيق جداول المباريات”، ولكنه بدا مقتنعا بأن الموسم سيكتمل لنهايته.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد خلال 15 يوما إبتداء من الاثنين 16 مارس، في إطار الاجراءات لمكافحة كورونا، مع فرض قيود على حركة المواطنين واغلاق متاجر ومنشأت أخرى لا تقدم منتجات وخدمات أساسية مثل الأغذية والأدوية. (إفي)