تيباس يحذر من تأثير اصلاحات البطولات القارية والعالمية على الدوريات المحلية

لندن – حذر رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم خافيير تيباس الأندية الأوروبية الكبرى الباحثة عن رفع إيراداتها، من التأثير المزعزع للاستقرار على الدوريات المحلية، بحال تغيير نظام دوري أبطال أوروبا بعد تجديد كأس العالم للأندية.

وتستضيف الصين النسخة الأولى من الحلة الجديدة لكأس العالم للاندية بمشاركة 24 فريقا في تموز/يوليو 2021، فيما تتواصل المحادثات حول خطط لتغيير نظام دوري الابطال بدءا من 2024.

لكن تيباس يعتقد ان رفع الايرادات يجب أن يعاد توزيعه بالعدل لمنع السيطرة المتزايدة لبعض الأندية الكبرى.

يسيطر ليفربول راهنا على الدوري الانكليزي بحصده 64 نقطة من أصل 66 ممكنة، وذلك بعد موسمين من حصد ماشستر سيتي 100 نقطة في الـ”بريمير ليغ” (رقم قياسي). وصل برشلونة وريال مدريد أيضا الى حاجز المئة نقطة في الدوري الاسباني خلال العقد الاخير.

في ايطاليا، أحرز يوفنتوس لقب الدوري في آخر ثمانية مواسم، وعلى غراره سيطر بايرن ميونيخ في ألمانيا متوجا بلقب البوندسليغا سبع مرات تواليا. ولا يبتعد باريس سان جرمان عنهما كثيرا في فرنسا، اذ توّج ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

