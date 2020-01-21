تيباس يحذر من تأثير اصلاحات البطولات القارية والعالمية على الدوريات المحلية

لندن – حذر رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم خافيير تيباس الأندية الأوروبية الكبرى الباحثة عن رفع إيراداتها، من التأثير المزعزع للاستقرار على الدوريات المحلية، بحال تغيير نظام دوري أبطال أوروبا بعد تجديد كأس العالم للأندية.

وتستضيف الصين النسخة الأولى من الحلة الجديدة لكأس العالم للاندية بمشاركة 24 فريقا في تموز/يوليو 2021، فيما تتواصل المحادثات حول خطط لتغيير نظام دوري الابطال بدءا من 2024.

لكن تيباس يعتقد ان رفع الايرادات يجب أن يعاد توزيعه بالعدل لمنع السيطرة المتزايدة لبعض الأندية الكبرى.

يسيطر ليفربول راهنا على الدوري الانكليزي بحصده 64 نقطة من أصل 66 ممكنة، وذلك بعد موسمين من حصد ماشستر سيتي 100 نقطة في الـ”بريمير ليغ” (رقم قياسي). وصل برشلونة وريال مدريد أيضا الى حاجز المئة نقطة في الدوري الاسباني خلال العقد الاخير.

At the launch of La Liga TV channel in London, #LaLiga President Javier Tebas criticized FIFA’s expansion of #ClubWorldCup, a 24-team competition set to be held in China in the summer of 2021. https://t.co/JrF80ghK9t pic.twitter.com/wQhCeoQdn1 — Alfred Bohner (@BohnerAlfred) January 21, 2020

في ايطاليا، أحرز يوفنتوس لقب الدوري في آخر ثمانية مواسم، وعلى غراره سيطر بايرن ميونيخ في ألمانيا متوجا بلقب البوندسليغا سبع مرات تواليا. ولا يبتعد باريس سان جرمان عنهما كثيرا في فرنسا، اذ توّج ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

The channel, which launched earlier this week, will feature every match from the La Liga season – amounting to 26 hours of live football coverage every weekend – along with a variety of analysis, documentary and interview shows.https://t.co/FMQA15qXLk#laliga #virginmedia — THEO Technologies (@THEO_player) January 20, 2020

قال تيباس لمراسلين خلال اطلاق قناة “لا ليغا” في لندن “لا أعتقد أننا نساعد كرة القدم بأية طريقة إذا قمنا بتوليد الثروة وعادت مباشرة إلى الاندية الكبرى، لكن هذا ما يحصل، تتشارك الاندية الكبرى القسم الاكبر من العائدات بين لاعبيها”.

تابع “في النهاية، بدل أن يحصلوا على 12 (سيارة) فيراري يحصلون على 15. وبدلا من 10 لامبورغيني يحصلون على 12. نتعامل مع أندية كبرى تدر قدرا هائلا من الأموال. لذا نهدف إلى إعادة توزيع هذه الثروة”.

ولاقت اقتراحات تغيير نظام دوري الابطال إلى أربع مجموعات من ثمانية أندية وادخال نظام الصعود والهبوط اعتراضات كبيرة، لكن بعض الاصلاحات قد تدخل على نظامها في السنوات المقبلة.

في هذا الوقت، لاقى توسيع كأس العالم للاندية اعتراضات مدربي الاندية الكبرى، فانتقد الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول والاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي زيادة عدد المباريات لحماية اللاعبين ورفع جودتها بسبب زحمة المنافسات.

ومع ذلك، بدلا من رفاهية اللاعبين يخشى تيباس ان تخلق الجوائز المالية الكبرى للاندية المشاركة في الصين فارقا كبيرا بين الاندية الغنية وباقي الاندية.

أضاف “لا يتعلق الامر فقط بحصد المال وصناعة الارث، على غرار ما يقوم به فيفا في كاس العالم للاندية على سبيل المثال. في الغالب، لا يتم النظر في التداعيات والآثار وهذا يمكن أن يتسبب بالضرر”.

تابع “كل ما نتحدث عنه حول الانظمة الجديدة للمسابقات لن يفيد الجذور في كرة القدم، سيفيد 10 أو 15 ناديا كبيرا”.

وللمرة الأولى يجمع ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين أندية من انكلترا، المانيا، ايطاليا وفرنسا.

ودعا تيباس إلى توزيع أكبر لايرادات النقل التلفزيوني المزدهرة من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، لتجنّب ان تصبح الادوار الاقصائية الاخيرة مخصصة لاندية البطولات الخمس الكبرى.

أردف “يجب أن نساعد باقي البطولات ونضعهم في موقع جيد للنمو وهذا يعني إعادة توزيع الايرادات”.

وختم “إذا استمرنا بمواجهة مشكلات اقتصادية في دوريات أوروبا الشرقية أو دوريات أخرى مثل اليونان، ستنهار صناعتنا خلال بضع سنوات. يجب أن نعزز كرة القدم ككل”. – (أ ف ب)