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تيباس يدشّن الكرنفال الرياضي لـ “لا ليغا” في مخيّم الزعتري

منذ 34 دقيقة

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عمان – الغد – برعاية سمو الأمير علي بن الحسين ، يشهد مخيّم الزعتري للاجئين يوم الأحد 14 تموز (يوليو) الحالي في تمام الساعة 8 صباحاً على ملعب “البيت الرياضي الكبير”، كرنفالاً رياضياً كبيراً يحتفي بالأطفال المشاركين من داخل المخيّم في لعبة كرة القدم.

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) برئاسة خافيير تيباس ، دشّنت برنامجا مجتمعياً تعليمياً في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، أسسه قسم المشاريع الرياضية ومؤسسة “لاليغا”، بالتعاون مع المشروع العالمي للتطوير الكروي.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز جودة الحياة للاجئين الناشئين من خلال استخدام كرة القدم كأداة لغرس القيم الإيجابية وتنميتها ، بالاضافة إلى مساعدتهم على إحداث التغيير وتطوير حياتهم داخل المخيم، بما يُعزز البيئة المناسبة للعيش المشترك والمتكامل بين المشاركين في المشروع وعائلاتهم.

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