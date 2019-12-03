تيباس يستقيل من رئاسة رابطة الدوري الإسباني.. للترشح مجددا

مدريد – أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس استقالته الاثنين من منصبه لإعطاء “المزيد من الاستقرار” لرابطته داعيا الى انتخابات جديدة سيترشح اليها.

وأعلن تيباس في حسابه على موقع (تويتر): “أقدم استقالتي كرئيس لرابطة الدوري الاسباني لفتح عملية انتخابات جديدة على الرئاسة، سأترشح اليها”.

وسيترشح تيباس (57 عاما) لولاية ثالثة على رأس “لا ليغا”، بعد انتخابه للمرة الاولى في نيسان/أبريل 2013، قبل أن يعاد انتخابه في تشرين الاول/اكتوبر 2016.

وارفق تيباس استقالته برسالة للأندية علل فيها قراره بالرغبة “باعطاء أكبر قدر ممكن من الاستقرار” للمؤسسة.

وكانت الانتخابات على رئاسة الرابطة مقررة في تشرين الاول/اكتوبر 2020، لكن تيباس يعتقد ان انتخابات مبكرة ستسمح له بمواجهة تحديات مستقبلية بدعم أكبر ولولاية مدتها أربع سنوات.

ومن بين أسباب اجراء انتخابات مبكرة، ذكر تقديم عروض حقوق النقل التلفزيوني للفترة بين 2022 و2025، والتي ستجرى “تقريبا بين اذار/مارس وحزيران/يونيو 2021″، اذ يعتبرها “قريبة جدا من فترة الانتخابات” المقررة أصلا.

أردف تيباس “لسنوات اتبعنا استراتيجية حقيقية لحقوقنا التلفزيونية.. لا ننسى ان الامر يزيد عن 1200 مليون يورو”.

وذكر تيباس أيضا السياسات التي يمكن أن تعتمدها الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي “بقوانين تؤثر على مؤسستنا وأصولنا”.

وشرح “لكي تكون قادرا على التحدث مع جميع الجهات الفاعلة، أعتقد انه ليس من الجيد القيام بذلك بتفويض ينتهي خلال اشهر قليلة، يجب ان يحظى الشخص المسؤول عن ذلك على دعم الاندية لاربع سنوات على الاقل”.

واعترض تيباس اخيرا على قرار الاتحاد الاسباني للعبة نقل مسابقة الكأس السوبر التي سيشارك فيها اربعة اندية الشهر المقبل، الى المملكة العربية السعودية والمقدرة عائداتها بـ120 مليون يورو لثلاث سنوات، منتقدا قرصنة الناقل “بي آوت كيو” لمباريات الدوري الاسباني والبطولات الاوروبية.

وتقام النسخة الأولى من الصيغة الجديدة لمسابقة الكأس السوبر بين الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل و12 منه. وتنظَّم للمرة الأولى بنظام “دور الأربعة”، حيث تشارك فيها أندية برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس، إضافة الى قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

كما اعترض الاتحاد الاسباني في تموز/يوليو الماضي على اقامة مباريات الدوري المحلي يومي الجمعة والاثنين، فيما عدته الرابطة تهديدا لعقودها التلفزيونية. وفصل القضاء في المسألة بينهما معتمدا امكانية اقامة المباريات الجمعة وليس الاثنين. وحاول تيباس اقامة مباريات من الدوري الاسباني في الولايات المتحدة الاميركية لكن محاولاته باءت بالفشل. (أ ف ب)