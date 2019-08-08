“تيتا توجان” تطل على الأطفال عبر “الغد” اعتبارا من السبت – فيديو

عمّان- الغد- اعتبارا من يوم بعد غد السبت، تطل “تيتا توجان” على الأطفال، عبر الموقع الإلكتروني لـ”الغد”، ومنصات الصحيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتروي لهم قصصا وحكايا بأسلوب مشوق يراعي نعومة أظفارهم.

وسلسلة قصص “تيتا توجان” من تقديم توجان فارس، التي تجسد شخصية الجدة التي تحكي قصصا متنوعة للأطفال بطريقة بسيطة وفكاهية حيث تقدم لهم نصيحة في كل حلقة، ومن يعمل بها تقوم باستضافته بإحدى حلقات البرنامج، وذلك تشجيعا لهم للعمل بالنصائح التي تقدمها نهاية كل قصة من قصصها المشوقة.

ويهدف البرنامج إلى الإرتقاء بثقافة وفكر الإطفال، وتنمية خيالهم وحواسهم، من خلال ما يتضمه من إرشادات ونصائح على شكل قصصي.

ويأتي إطلاق “تيتا توجان” تأكيدا على دور الشباب وإتاحة الفرص لهم، ضمن مبادرة “الغد” الشبابية، التي أعلنت عن إطلاقها مع احتفالها بإضاءة شمعتها السادسة عشرة، في الأول من آب الحالي.

وكانت “الغد” أعنلت عن فتح منصاتها الإلكترونية، جنبا إلى جنب مع الصحيفة الورقية، للشباب، لنشر إبداعاتهم في إنتاج محتوى إعلامي يلبي تطلعاتهم وحاجاتهم.

وأوضحت أنها ستفسح، ضمن مبادرتها الجديدة، للشباب الطموح الفرصة الكاملة لإنتاج تقارير مصورة ومكتوبة، ومحتوى خاص بوسائل التواصل الإجتماعي، بالشكل والطريقة والأسلوب الذي يرونه أنه يلبي تطلعاتهم، ويعبر عنهم، فيما ينحصر دور صحفيي ومحرري “الغد” بتقديم الإرشاد والدعم للشباب، حال طلبهم.

ولهذه الغاية، كانت أنهت “الغد” مؤخرا تجهيز موقع خاص للتصوير “استوديو”، مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لإنتاج وإعداد البرامج، وبما يواكب تطلعات الصحيفة في تعزيز منصاتها الإلكترونية.