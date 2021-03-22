تيتا يطلب عدم التعاقد مع الكونغولي مانغا

عمان – الغد – كشف نادي الحسين إربد، أن المدير الفني لفريق كرة القدم الروماني تيتا، طلب من الإدارة عدم التوقيع رسميا مع المحترف الكونغولي رودي مانغا، وذلك بناء على التقارير الطبية التي كشفت عن إصابة سابقة عند اللاعب، قد تبعده عن الفريق في أي لحظة.

وأشار النادي إلى أن تيتا قام بعرض التقارير الطبية، على أكثر من طبيب متخصص من مختلف الجنسيات، حيث أجمع الغالبية على وجود إصابة، قد تمنعه من عدم اكمال المباريات.

وأكد تيتا للإدارة، أنه لن يتحمل مسؤولية التعاقد مع مانغا، في حال أصرت الإدارة على ذلك، وهو الأمر الذي رفضه المسؤولون في النادي الذين طلبوا أن يتحمل المدير الفني كامل المسؤولية.

وينتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، حسما لموضوع المحترف الكونغولي المهاجم، المرجح ابعاده عن الفريق وعدم التعاقد معه رسميا، خاصة وأن القائمين على التعاقدات في النادي، اقترحوا أكثر من محترف بديل، على أن يحضر في أقرب وقت، في ظل اقتراب موعد انطلاق دوري المحترفين.

أما فيما يتعلق بالمحترف الكونغولي المدافع بادو، فإن المؤشرات ترجح التعاقد معه، حيث ينتظر أن تكون ليلة أمس، شهدت حسما لاستمرار اللاعب الكونغولي. -(أخبار النجوم)