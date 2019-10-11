تيتيباس يهزم ديوكوفيتش في شنغهاي ويتأهل للبطولة الختامية

الغد- حول اليوناني ستيفانوس تيتيباس تأخره إلى فوز على نوفاك ديوكوفيتش 3-6 و7-5 و6-3 في دور الثمانية ببطولة شنغهاي للأساتذة للتنس يوم الجمعة محققا فوزه الأول على لاعب يتصدر التصنيف العالمي.

ودخل تيتيباس (21 عاما) اللقاء بعد ضمان المشاركة في البطولة الختامية للموسم الشهر المقبل واحتفل بانتصاره الثاني على ديوكوفيتش في ثلاث مواجهات.

وحقق تيتيباس بذلك انتصارات على ”الثلاثة الكبار“ بعد أن سبق له الفوز على روجر فيدرر في استراليا المفتوحة ورفائيل نادال في مدريد.

وقال ديوكوفيتش بطل اليابان المفتوحة ”يتمتع بقدرات هائلة ولعب بشكل جيد ودعم إرساله بضربات شرسة“.

وأضاف اللاعب الصربي ”لم أجعله يدافع بشكل كاف بل منحته الوقت الكافي لتحضير اللعب من الخلف واستحق الفوز“.

وسيلتقي تيتيباس مع دانييل ميدفيديف، الذي هزم الايطالي فابيو فونيني 6-3 و7-6، وبانتصار اللاعب الروسي المصنف الثالث أصبح تيتيباس سادس لاعب يتأهل للبطولة الختامية.

وحجز ديوكوفيتش ونادال وفيدرر وميدفيديف ودومينيك تيم أماكنهم في البطولة الختامية ويتبقى مقعدان بالنهائيات التي ستقام في لندن.

ويحتل روبرتو باوتيستا أجوت والكسندر زفيريف، الفائز بالبطولة الختامية في 2018 والذي سيواجه فيدرر لاحقا في شنغهاي، المركزين السابع والثامن حاليا في السباق إلى لندن. (رويترز)