تيتي يحيي بيليه.. وألفيش يدافع عن استدعائه

الدوحة – افتتح المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم المؤتمر الصحفي لفريقه أمس في بطولة كأس العالم 2022، بتوجيه رسالة إلى مواطنه أسطورة كرة القدم العالمي بيليه.

وقال تيتي (61 عاما): “الفريق كله يتمنى لبيليه، أعظم ممثل لنا، كل الخير وأن يصبح على ما يرام مجددا”.

ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الكاميروني اليوم الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لمونديال 2022، المقام حاليا في قطر.

كان بيليه (82 عاما) نُقل مجددا إلى المستشفى في ساو باولو. وأكدت ابنته أنه يتم حاليا تعديل علاج والدها المصاب بالسرطان. وذكرت وسائل إعلام أن الأطباء قلقون من أن المرض لم يعد يستجب للعلاج في مختلف أعضاء جسده.

وأثارت الحالة الصحية لبيليه القلق بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، وخضع لعدة جراحات في الفخذ. كما كان يعاني من مشاكل في العمود الفقري والركبتين.

وتوج بيليه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 3 مرات في 1958 و1962 و1970 علما بأنه خاض 92 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

من جانبه، أكد نجم كرة القدم البرازيلي المخضرم داني ألفيش (39 عاما) أنه لم ينزعج على الاطلاق من الانتقادات الموجهة إلى اختياره ضمن قائمة المنتخب البرازيلي.

ولم يخض ألفيش أي مباراة رسمية على مدار أسابيع قبل المونديال. ورغم هذا، سيقود اللاعب منتخب بلاده في المباراة المقررة اليوم أمام المنتخب الكاميروني.

وقال ألفيش: “ألعب في صفوف المنتخب البرازيلي منذ 16 عاما، وأبذل قصارى جهدي دائما. من الطبيعي أن يتساءل الناس عن استدعائي الآن.. ولكن في كأس العالم، الأمر لا يتعلق بأن تكون في أفضل مستوياتك على صعيد الأندية، وإنما يتعلق بأفضل ما يمكن أن تقدمه هنا مع المنتخب”.

ويدرك ألفيش دوره مع المنتخب. وقال اللاعب المخضرم: “جميع اللاعبين الـ26 من الأساسيين بانتظام مع أندية كبيرة. وأنا اللاعب الذي لا يتمتع بهذا”.-(د ب أ)