تيجريس يسحق موريليا في افتتاح الدوري المكسيكي

مونتيري (المكسيك) – سحق تيجريس (حامل اللقب) ضيفه موريليا بنتيجة 4-2، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم (أبرتورا 2019).

وحملت رباعية أصحاب الأرض توقيع المكسيكيين لويس رودريجيز في الدقيقة (20) وخابيير أكينو في الدقيقتين (34 و90) والبرازيلي رافائيل كاريوكا بالدقيقة (28)، وقلص الضيوف الفارق عبر المكسيكي لويس ميندوزا عند الدقيقة (46) والأرجنتيني جاستون ليزكانو بالدقيقة (88)، وذلك في مبارة أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي.

FINAL | Tigres UANL 4-2 Monarcas Morelia

➡Fecha 1#LigaMX ✔Edison Flores jugó 72' y dio una asistencia. pic.twitter.com/GTTMS2X8DG — Guerreros Peruanos (@PeruanosInfo) July 21, 2019

وبهذا الانتصار، حصل تيجريس – بطل مرحلة إياب الدوري المكسيكي – على النقاط الثلاث ليتقاسم صدارة الترتيب مع كلوب أمريكا، الذي فاز أيضا (4-2) على ضيفه مونتيري في لقاء آخر الليلة الماضية. (إفي)