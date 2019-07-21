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تيجريس يسحق موريليا في افتتاح الدوري المكسيكي

منذ 3 ساعات

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مونتيري (المكسيك) – سحق تيجريس (حامل اللقب) ضيفه موريليا بنتيجة 4-2، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم (أبرتورا 2019).

وحملت رباعية أصحاب الأرض توقيع المكسيكيين لويس رودريجيز في الدقيقة (20) وخابيير أكينو في الدقيقتين (34 و90) والبرازيلي رافائيل كاريوكا بالدقيقة (28)، وقلص الضيوف الفارق عبر المكسيكي لويس ميندوزا عند الدقيقة (46) والأرجنتيني جاستون ليزكانو بالدقيقة (88)، وذلك في مبارة أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وبهذا الانتصار، حصل تيجريس – بطل مرحلة إياب الدوري المكسيكي – على النقاط الثلاث ليتقاسم صدارة الترتيب مع كلوب أمريكا، الذي فاز أيضا (4-2) على ضيفه مونتيري في لقاء آخر الليلة الماضية. (إفي)

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