تيري : لا احد افضل من لامبارد للنجاح مع تشيلسي !

لندن – توقع المدافع الدولي الإنجليزي السابق جون تيري نجاح مواطنه وزميله السابق في تشيلسي فرانك لامبارد ، حال تسلّم مهمة تدريب بطل مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ، بسبب أخلاقياته في العمل وقدرته على النجاح تحت الضغط.

وتجمع مسيرة طويلة وصداقة متينة اللاعبين الأسطوريين السابقين مع فريق “البلوز” ، إلى جانب العديد من الألقاب ، من بينها الفوز بلقب الدوري الانجليزي 3 مرات وبلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2012.

ومن المتوقع أن يغادر فرانك لامبارد فريقه الحالي دربي كاونتي ، بعد عام من تسلمه مهامه على دكة المدربين للإنتقال الى ملعب “ستامفورد بريدج” في بحث تشيلسي عن مدرب خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري العائد الى بلاده لتدريب يوفنتوس.

'There is no-one better than Frank… it's the right time for him to come home'

John Terry backs Lampard to succeed at Chelseahttps://t.co/NkC0qG6xWH

— MailOnline Sport (@MailSport) June 27, 2019