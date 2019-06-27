تيري : لا احد افضل من لامبارد للنجاح مع تشيلسي !

لندن – توقع المدافع الدولي الإنجليزي السابق جون تيري نجاح مواطنه وزميله السابق في تشيلسي فرانك لامبارد ، حال تسلّم مهمة تدريب بطل مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ، بسبب أخلاقياته في العمل وقدرته على النجاح تحت الضغط.

وتجمع مسيرة طويلة وصداقة متينة اللاعبين الأسطوريين السابقين مع فريق “البلوز” ، إلى جانب العديد من الألقاب ، من بينها الفوز بلقب الدوري الانجليزي 3 مرات وبلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2012.

ومن المتوقع أن يغادر فرانك لامبارد فريقه الحالي دربي كاونتي ، بعد عام من تسلمه مهامه على دكة المدربين للإنتقال الى ملعب “ستامفورد بريدج” في بحث تشيلسي عن مدرب خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري العائد الى بلاده لتدريب يوفنتوس.

'There is no-one better than Frank… it's the right time for him to come home' John Terry backs Lampard to succeed at Chelseahttps://t.co/NkC0qG6xWH — MailOnline Sport (@MailSport) June 27, 2019

وقال جون تيري في تصريحات لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية : “بعد الموسم الذي قضاه مع دربي كاونتي ، والعقوبة المفروضة على تشيلسي بعدم إجراء تعاقدات ، لا أحد أفضل من لامبارد للنجاح مع تشيلسي ، إنه التوقيت المثالي بالنسبة له وللنادي”.

ومع انتهاء مسيرته كلاعب ، شارك تيري بدورة في التدريب ، إذ يشغل حاليا منصب المدرب المساعد لمدرب أستون فيلا دين سميث ، الذي قاده للعودة الى الدوري الممتاز بفوزه في المباراة النهائية للملحق على دربي بالذات.

وفي حال انتقل لامبارد الى “ستامفورد بريدج” فسيكون المدرب الرابع عشر الذي يشرف على الفريق منذ ان اشترى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش النادي اللندني عام 2003.

ويؤمن تيري ان لامبارد يملك الصفات المناسبة لمواجهة التحديات، مشيراً : “كان فرانك تحت الضغط للنجاح مع تشيلسي عندما وصل من ويست هام بالعام2001 ، ولم يختبىء من ذلك ، لقد بات أعظم لاعب في تاريخ تشيلسي”.

وتابع : “ما جعل منه هذا اللاعب ، هو رغبته ببذل كل مجهود من جسده وكل من حوله من خلال التدريب ، حيث الناس تندهش من عدد أهدافه ، لكنهم لا يدركون مقدار التفاني الذي كان يبذله خلال المباراة”.

وختم حديثه بالقول : “هو صارم بحق نفسه الآن كمدرب”. (أ ف ب)