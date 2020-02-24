تير شتيجن: جاهزون لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

مدن – أكد حارس مرمى برشلونة، الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الاثنين، أن فريقه جاهز لمواجهة نابولي الإيطالي الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن اللاعبين يرغبون في تقديم أفضل أداء.

وأكد تير شتيجن، في مقابلة تنشرها اليوم صحيفة (موندو ديبورتيفو) المحلية: “نعلم أن مواجهة نابولي ستكون صعبة للغاية لكننا سنركز للخروج بنتيجة إيجابية من هناك وأن ننجز الأمر في ملعبنا (كامب نو)، سنسير خطوة بخطوة نحو الهدف، ونعلم أن علينا مواصلة التحسن في كل مباراة”.

Ter Stegen: “Esperamos poder volver de Nápoles con un buen resultado” – https://t.co/pe2ORfvPuW pic.twitter.com/fS7KjC2hLc — Interdeportes Diario (@Interdeportes_) February 24, 2020

وأضاف الحارس صاحب الـ27 عاما والذي يلعب مع البرسا منذ 2014: “الأسابيع الأخيرة كنا نتأقلم فيها على طريقة اللعب مع المدرب كيكي سيتيين، لكننا جاهزون، نريد الفوز بالطريقة التي يتمناها المدرب”.

وحول تجديد عقده مع برشلونة والذي سينتهي في صيف 2022 قال: “لقد بدأنا المباحثات قريبا، لكنني لست على عجالة، لايزال يتبقى عامان في عقدي، وأنا وأسرتي نشعر بالسعادة هنا، نشعر وكأننا في بلدنا”. (إفي)