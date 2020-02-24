آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

تير شتيجن: جاهزون لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدن – أكد حارس مرمى برشلونة، الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الاثنين، أن فريقه جاهز لمواجهة نابولي الإيطالي الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن اللاعبين يرغبون في تقديم أفضل أداء.

وأكد تير شتيجن، في مقابلة تنشرها اليوم صحيفة (موندو ديبورتيفو) المحلية: “نعلم أن مواجهة نابولي ستكون صعبة للغاية لكننا سنركز للخروج بنتيجة إيجابية من هناك وأن ننجز الأمر في ملعبنا (كامب نو)، سنسير خطوة بخطوة نحو الهدف، ونعلم أن علينا مواصلة التحسن في كل مباراة”.

وأضاف الحارس صاحب الـ27 عاما والذي يلعب مع البرسا منذ 2014: “الأسابيع الأخيرة كنا نتأقلم فيها على طريقة اللعب مع المدرب كيكي سيتيين، لكننا جاهزون، نريد الفوز بالطريقة التي يتمناها المدرب”.

وحول تجديد عقده مع برشلونة والذي سينتهي في صيف 2022 قال: “لقد بدأنا المباحثات قريبا، لكنني لست على عجالة، لايزال يتبقى عامان في عقدي، وأنا وأسرتي نشعر بالسعادة هنا، نشعر وكأننا في بلدنا”. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

جرانوييرس وثيبايوس يتوّجان بلقب الزوجي في بطولة ريو

منذ ساعة واحدة

تغريدات .. غوتزه بشخصية المحارب وكرنفال غنائي لألفيس بالبرازيل

منذ ساعتين

لامبارد يقود تشيلسي بذكريات نهائي 2012 أمام بايرن ميونيخ

منذ 3 ساعات

رحلة “محفوفة” بالمخاطر لبرشلونة إلى نابولي بدوري الأبطال

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock