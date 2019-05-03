تيسير ونقاوة وجمعة يحسمون ألقاب الفئات لسباق السرعة الثاني

أيمن وجيه الخطيب

عمان – شهد سباق السرعة (الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات السرعة) الذي اقيم اليوم الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي، منافسات قوية على ألقاب فئات الدفع الرباعي والخلفي والأمامي، وكانت الكلمة الأخيرة في السباق في فئة الدفع الرباعي والترتيب العام للسباق للمتسابق محمد تيسير (ايفو6) بزمن 1.34.35 دقيقة ، ومحمد نقاوة (تويوتا) في الدفع الخلفي، وخالد جمعة للدفع الأمامي.

سباق السرعة أقيم بمشاركة 62 متسابقا من فلسطين ومصر والأردن (البلد المنظم) شهد منافسات ولا أروع على حلبة السباق وسط حضور جماهيري كبير.

تكون السباق من جولتين، وجولة ثالثة لأفضل 15 نتيجة حققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية، والمنافسة الكبيرة كانت في الجولتين بين المتسابقين لنيل ألقاب الفئات، وبلغت المنافسة ذروتها في الجولة الثالثة بين المتسابقين للوصول إلى منصة التتويج.والسباق شهد شد عكسي بين المتسابقين في الجولتين الأولى والثانية ودارت منافسة قوية في الجولة الأولى وتزعم غيث وريكات هذه الجولة وسط منافسة قوية بينه وبين حسام سالم ومصطفى عطاري وإيهاب الشرفا وأمير ناصيف وعاطف عواد ووائل مصطفى وأمجد العناسوة وجمال نقاوة وعلاء مسمار ودخل السائقون منافسات الجولة الثانية وتمسك وريكات بمركز الصدارة وسط منافسة قوية بينه وبين محمد تيسير وحسام سالم وأيهاب الشرفا وعاطف عواد وسالم طعيمة ومطفى عطاري وفادي دهشان ومحمد نقاوة وجاد نباص.

ووصل إلى الجولة الثالثة لأفضل 15 نتيجة حققها السائقون غيث وريكات ومحمد تيسير وحسام سالم وإيهاب الشرفا عاطف عواد ومصطفى عطاري وفادي دهشان ومحمد نقاوة وجاد نباص وأيمر ناصيف وفراس الزعبي وخالد جمعة ومحمد العزة وأمجد الحوراني.

واشتدت المنافسة في هذه الجولة الأخيرة بين المتسابقين لنيل ألقاب فئات الدفع الرباعي والدفع الخلفي والدفع الأمامي.

النتائج الفنية لسباق السرعة الثاني

أبطال الفئات

– الدفع الرباعي، والترتيب العام

-المركز الأول: محمد تيسير (ايفو6) بزمن 1.34.35 دقيقة.

-المركز الثاني: غيث وريكات (ايفو 7) بزمن 1.34.52 دقيقة بفارق 0.17 ثانية.

– المركز الثالث:: حسام سالم (ايفو) بزمن 1.35.32 دقيقة.

– الدفع الخلفي

المركز الأول: محمد نقاوة (تويوتا) بزمن 1.42.17 دقيقة.

المركز الثاني: سالم طعيمة (بي ام دبليو) بزمن 1.42.26 دقيقة.

المركز الثالث: جاد نباص (تويوتا) بزمن 1.45.86 دقيقة.

– الدفع الأمامي

المركز الأول: خالد جمعة (رينو) بزمن 1.44.27 دقيقة.

المركزالثاني: محمد العزة (ستروين) بزمن 1.46.92 دقيقة.

الثالث: أمجد الحوراني (سيات) بزمن 1.56.06 دقيقة

– أبطال الكؤوس والفئات

-الفئة 20: هيثم الشريعة – (تويوتا).

-الفئة 11: عامر موسى – (تويوتا).

-الفئة 12: عاطف عواد – (سوبارو).

-الفئة 13: محمد نقاوة – (تويوتا).

-الفئة 14 : محمد تيسير – (ايفو 6).

– الفئة 2: أحمد جانخوت – (بيجو).

– الفئة ا5: عزت الجيلاني – (ستروين).

– الفئة 6: محمد العزة – (ستروين).

– الفئة 7: طه أبو عادي – (تويوتا).

– الفئة 8 : راكان شابسوغة (ايفو6).

– الفئة 9 : ضياء كرزون – (تويوتا).