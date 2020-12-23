تيغريس يتوج بطلاً لدوري أبطال كونكاكاف ويشارك بمونديال الأندية

أورلاندو (الولايات المتحدة) – توج تيغريس مونتيري المكسيكي بطلاً لدوري أبطال كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) بفوزه على لوس أنجليس أف سي الأميركي 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في فقاعة اورلاندو.

وهي المرة الاولى التي يتوج فيها تيغريس بطلا في قارته بعد ثلاث محاولات فاشلة اعوام 2016 و2017 و2019.

وكان بطل المباراة مهاجم تيغريس الفرنسي المخضرم اندري بيار جينياك (35 عاماً) الذي سجل لفريقه هدف الفوز 2-1 بعد تخلفه بهدف للا شيء.

وكان لوس انجليس الطرف الافضل معظم فترات المباراة وافتتح التسجيل بواسطة الاوروغوياني دييغو روسي بعد لعبة مشتركة رائعة، لكن تيغريس ادرك التعادل عن طريق المدافع هوغو ايالا (72) قبل ان يقول جينياك كلمته اثر تمريرة من لويس رودريغيس قبل نهاية المباراة بست دقائق.

TIGRES WIN THE CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE 🐯🏆 pic.twitter.com/DWHOCLiDhY — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 23, 2020

وقال جينياك بعد المباراة “بعدما فشلنا في ثلاث محاولات، اعتقد بأننا نستحق التتويج، لقد نجحنا اخيرا بالفوز بلقب قاري”.

واضاف “لطالما كان هدفي الفوز بهذا اللقب. كثيرون يعتبرون بان لا فائدة من المشاركة في كأس العالم للاندية، لكني اعتقد بانه مهم جداً مواجهة افضل اندية العالم في كل قارة وقد جاء دور تيغريس”.

وتألق جينياك في صفوف تيغريس منذ قدومه اليه عام 2015 وبات في 22 تشرين الثاني/نوفمبر افضل هداف في تاريخ الدوري المكسيكي مع 125 هدفا متقدما على صاحب الرقم القياسي السابق الاسباني ايزيدرو لانغارا الذي كان يحمله منذ عام 1941.

وبات جينياك أيضاً أفضل هداف في تاريخ ناديه بعدما سجل 145 هدفا في صفوفه.

وجاء تتويج تيغريس في المسابقة القارية ليؤكد سطوة الاندية المكسيكية عليها بشكل كامل كون جميع النسخ منذ عام 2006 شهدت تتويج فريق مكسيكي بها.

وسيشارك تيغريس في بطولة العالم للاندية المقررة في قطر من الأول إلى الحادي عشر من شباط/فبراير المقبل، إلى جانب أندية بايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا)، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، الأهلي المصري (بطل أفريقيا) وبطل أميركا الجنوبية (يُحدد في كانون الثاني/يناير المقبل)، واوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل اوقيانيا) بالاضافة الى الدحيل القطري (المضيف). (أ ف ب)